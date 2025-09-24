« C’est un vrai kif » : le hurdleur Pascal Martinot-Lagarde débarque dans le basket à Reims !

Samedi dernier, les joueurs du BC Taissy Saint-Léonard ont certainement été surpris en voyant débarquer le Reims Champagne Basket et son n°12, aux traits drôlement reconnaissables pour un simple joueur de Pré-régionale : Pascal Martinot-Lagarde (34 ans), tout frais retraité de l’athlétisme.

Pas de quoi révolutionner l’équipe réserve du RCB, balayée 58-93 par le BCTSL. Mais assez pour attirer les projecteurs sur le club marnais, eu égard au CV de son nouveau licencié, une petite figure du sport français, champion d’Europe 2018 du 110m haies, multiple médaillé international, et détenteur du record de France de la discipline.

« Je suis arrivé avec des muscles mais sans cerveau ni coordination », reconnait PML dans un article de L’Union. Et un tout petit passé de basketteur, quand même, puisqu’il avait transité par le Moissy BC au cours de son adolescence. Alors pourquoi avoir voulu renouer avec la balle orange ?

Objectif Prénationale !

Parce que sa retraite, officialisée dans un torrent de larmes début août à l’issue du championnat de France à Talence, a laissé « un petit vide » en lui. Que la seule fréquentation de la salle de sport ne suffisait pas à combler. « Je me suis rendu compte que ce que je voulais, c’était de me fighter. »

Pour le choix du club, tout s’est joué sur une… recherche Google. Installé en région rémoise depuis 2017, Pascal Martinot-Lagarde a vu le nom du RCB ressortir en premier sur Internet. Où il découvre, depuis, les joies du sport collectif. « Toute ma vie, ça a été moi et mon couloir », exprime-t-il à L’Union. « Là, je fais partie d’une équipe. J’ai eu l’impression d’avoir déballé un cadeau quand je suis arrivé, c’est un vrai kif. »

Doté de qualités athlétiques hors normes pour la neuvième division, capable d’aller dunker en détente sèche du haut de ses 189 centimètres, l’ancien hurdleur est appelé à évoluer plus haut qu’en Pré-régionale. « C’est un joueur qui va vouloir aller le plus haut possible et qui, je l’espère, ne restera pas au niveau pré-régionale auquel il débute », indique l’entraîneur, Sébastien Coulon. « On souhaite qu’il puisse rendre des services à notre équipe de Pré-nationale à la fin de la saison. »