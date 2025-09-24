Recherche
France

« C’est un vrai kif » : le hurdleur Pascal Martinot-Lagarde débarque dans le basket à Reims !

Deux mois après avoir mis un terme à sa carrière d'athlète, Pascal Martinot-Lagarde, champion d'Europe 2018 du 110m haies, a pris une licence de basketteur en Pré-régionale avec le Reims Champagne Basket !
00h00
« C’est un vrai kif » : le hurdleur Pascal Martinot-Lagarde débarque dans le basket à Reims !

Pascal Martinot-Lagarde des JO à la Pré-régionale masculine !

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images

Samedi dernier, les joueurs du BC Taissy Saint-Léonard ont certainement été surpris en voyant débarquer le Reims Champagne Basket et son n°12, aux traits drôlement reconnaissables pour un simple joueur de Pré-régionale : Pascal Martinot-Lagarde (34 ans), tout frais retraité de l’athlétisme.

Pas de quoi révolutionner l’équipe réserve du RCB, balayée 58-93 par le BCTSL. Mais assez pour attirer les projecteurs sur le club marnais, eu égard au CV de son nouveau licencié, une petite figure du sport français, champion d’Europe 2018 du 110m haies, multiple médaillé international, et détenteur du record de France de la discipline.

« Je suis arrivé avec des muscles mais sans cerveau ni coordination », reconnait PML dans un article de L’Union. Et un tout petit passé de basketteur, quand même, puisqu’il avait transité par le Moissy BC au cours de son adolescence. Alors pourquoi avoir voulu renouer avec la balle orange ?

Objectif Prénationale ! 

Parce que sa retraite, officialisée dans un torrent de larmes début août à l’issue du championnat de France à Talence, a laissé « un petit vide » en lui. Que la seule fréquentation de la salle de sport ne suffisait pas à combler. « Je me suis rendu compte que ce que je voulais, c’était de me fighter. »

Pascal Martinot-Lagarde, basketteur débutant (photo : Reims Champagne Basket)

Pour le choix du club, tout s’est joué sur une… recherche Google. Installé en région rémoise depuis 2017, Pascal Martinot-Lagarde a vu le nom du RCB ressortir en premier sur Internet. Où il découvre, depuis, les joies du sport collectif. « Toute ma vie, ça a été moi et mon couloir », exprime-t-il à L’Union. « Là, je fais partie d’une équipe. J’ai eu l’impression d’avoir déballé un cadeau quand je suis arrivé, c’est un vrai kif. »

Doté de qualités athlétiques hors normes pour la neuvième division, capable d’aller dunker en détente sèche du haut de ses 189 centimètres, l’ancien hurdleur est appelé à évoluer plus haut qu’en Pré-régionale. « C’est un joueur qui va vouloir aller le plus haut possible et qui, je l’espère, ne restera pas au niveau pré-régionale auquel il débute », indique l’entraîneur, Sébastien Coulon. « On souhaite qu’il puisse rendre des services à notre équipe de Pré-nationale à la fin de la saison. » 

L’équipe réserve du RCB, avec son célèbre n°12 (photo : Reims Champagne Basket)
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
T-shirt offcourt

Commentaires

thegachette
Tu fais une bonne vieille zone, tu le mets devant et tu balances le ballon à chaque récupération, ça peut faire très mal... Je le rappelle avoir jouer une équipe en R2 qui avait un gars ultra rapide qui anticipé à mort les contre-attaque, c'était très chaud à gérer... Avec un sprinteur comme lui, y aura personne pour le suivre...
