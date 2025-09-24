Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Officiel : Boris Dallo va jouer à Saint-Quentin

Betclic ÉLITE - Pour combler l'absence de Jean-Philippe Dally, Saint-Quentin a embauché Boris Dallo. Partenaire d'entraînement du SQBB depuis un mois, le Nantais est ainsi de retour en France, après une expérience marquante en deuxième division espagnole avec le Betis Séville.
|
00h00
Résumé
Écouter
Officiel : Boris Dallo va jouer à Saint-Quentin

Boris Dallo, ici présent aux côtés du staff du SQBB lors du tournoi des Hauts-de-France, va assurer une pige médicale à Saint-Quentin

Crédit photo : ESSM Le Portel

Partenaire d’entraînement à Saint-Quentin depuis le 25 août, sans pour autant avoir pris part aux rencontres de préparation du SQBB, Boris Dallo (1,96 m, 31 ans) va bien démarrer la saison avec le club axonais.

La blessure de Jean-Philippe Dally, absent pour les cinq prochaines semaines, a ouvert la porte à un nouveau contrat du côté de Saint-Quentin. Et sans surprise, le SQBB a choisi la solution la plus logique, faisant confiance à un joueur qui gravite autour de l’effectif depuis pratiquement un mois.

Ainsi, Boris Dallo a été officiellement embauché par Saint-Quentin en tant que pigiste médical de Dally. Un choix qui devrait temporairement décaler le capitaine Giovan Oniangue vers le poste 4.

Depuis Cholet, deux années chaotiques pour Dallo

Si le SQBB n’a pas communiqué sur la durée de l’engagement, Dallo ne devrait être titulaire, pour l’instant, que d’un contrat courte durée, qui ne le sortira pas de l’instabilité dans laquelle il se débat depuis qu’il a fait le choix de poursuivre son rêve d’EuroLeague en quittant Cholet Basket, où il était une star, pour l’ASVEL en 2023.

LIRE AUSSI

Depuis, il a été mis au placard à Villeurbanne, a connu un retour difficile à Strasbourg, une pige de trois semaines à Cholet après six mois de chômage, un essai sans lendemain à Nancy et un retour en exil du côté de Séville. En Andalousie, le Nantais a tout de même vécu l’une des expériences les plus marquantes de sa carrière, s’offrant une montée en Liga Endesa avec le Betis.

« Après la pluie vient toujours le beau temps »

« Il y a un an, j’étais dans une des périodes les plus délicates de ma carrière », écrivait-il sur LinkedIn au printemps. « Beaucoup de challenges. Beaucoup d’instabilité. Honnêtement, il aurait été facile de douter, de baisser les bras. Mais j’ai choisi autre chose : la foi, la persévérance et le travail. Ce que je retiens de cette année, c’est que chaque échec peut devenir un tremplin. Quand on continue d’avancer, de croire en soi, de rester discipliné et de garder le bon état d’esprit, les choses finissent par tourner. Ne jamais sous-estimer la force de la patience et de la constance. Car après la pluie vient toujours le beau temps. »

Boris Dallo a participé à la montée de Séville en Liga Endesa en 2024/25

Discret statistiquement en deuxième division espagnole (4,8 points à 38%, 3,2 rebonds et 1,1 passe décisive), Boris Dallo tentera de profiter de ses cinq semaines, voire plus, en Picardie pour tenter de se relancer. Avec une première étape dès samedi sur le parquet de Boulazac…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
cbforever
Mdr. Le mec en partant de CB était persuadé d'avoir le niveau Euroligue. On voit ce que ça donne aujourd'hui.
Répondre
(0) J'aime
v92000
Choix de carrière totalement logique à l'époque. 12 d'évaluation en PRO A à 21ans c'est plutôt prometteur. Signer dans un club FR qui fait confiance au jeune, le projet était cool. Il n'est malheureusement pas tombé dans le bon ASVEL.
Répondre
(0) J'aime
pauldoux
Bienvenue
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Basketball Champions League
00h00Cholet connait son dernier adversaire en BCL
Frédéric Fauthoux a connu un échec pour sa première campagne à la tête de l'équipe de France
EuroBasket
00h00« Tout n’est pas à jeter » pour Frédéric Fauthoux après l’EuroBasket 2025
Betclic ELITE
00h00Jean-Louis Borg de retour à la JDA Dijon
Betclic ELITE
00h00Officiel : Boris Dallo va jouer à Saint-Quentin
À l’étranger
00h00Luka Asceric renoue avec son adolescence et la Ligue Adriatique
NM3
00h00Garry Chathuant, 42 ans, et déjà l’un des cartons de la journée en NM3 !
WNBA
00h00Monique Akoa-Makani se rapproche de la finale WNBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
France
00h00« C’est un vrai kif » : le hurdleur Pascal Martinot-Lagarde débarque dans le basket à Reims !
Betclic ELITE
00h00Pour Crawford Palmer, le Limoges CSP « n’a pas de garantie mais a l’équipe » pour atteindre ses objectifs
1 / 0
Livenews NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
1 / 0