Officiel : Boris Dallo va jouer à Saint-Quentin

Partenaire d’entraînement à Saint-Quentin depuis le 25 août, sans pour autant avoir pris part aux rencontres de préparation du SQBB, Boris Dallo (1,96 m, 31 ans) va bien démarrer la saison avec le club axonais.

La blessure de Jean-Philippe Dally, absent pour les cinq prochaines semaines, a ouvert la porte à un nouveau contrat du côté de Saint-Quentin. Et sans surprise, le SQBB a choisi la solution la plus logique, faisant confiance à un joueur qui gravite autour de l’effectif depuis pratiquement un mois.

Boris Dallo est un Phénix ! 💙 Joueur d’une grande expérience et ayant participé à la pré-saison du SQBB, Boris Dallo rejoint officiellement l’équipe en tant que pigiste médical 💪 👋 Bienvenue Boris ! #Ensemble pic.twitter.com/Or5xNIEoEV — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) September 24, 2025

Ainsi, Boris Dallo a été officiellement embauché par Saint-Quentin en tant que pigiste médical de Dally. Un choix qui devrait temporairement décaler le capitaine Giovan Oniangue vers le poste 4.

Depuis Cholet, deux années chaotiques pour Dallo

Si le SQBB n’a pas communiqué sur la durée de l’engagement, Dallo ne devrait être titulaire, pour l’instant, que d’un contrat courte durée, qui ne le sortira pas de l’instabilité dans laquelle il se débat depuis qu’il a fait le choix de poursuivre son rêve d’EuroLeague en quittant Cholet Basket, où il était une star, pour l’ASVEL en 2023.

Depuis, il a été mis au placard à Villeurbanne, a connu un retour difficile à Strasbourg, une pige de trois semaines à Cholet après six mois de chômage, un essai sans lendemain à Nancy et un retour en exil du côté de Séville. En Andalousie, le Nantais a tout de même vécu l’une des expériences les plus marquantes de sa carrière, s’offrant une montée en Liga Endesa avec le Betis.

« Après la pluie vient toujours le beau temps »

« Il y a un an, j’étais dans une des périodes les plus délicates de ma carrière », écrivait-il sur LinkedIn au printemps. « Beaucoup de challenges. Beaucoup d’instabilité. Honnêtement, il aurait été facile de douter, de baisser les bras. Mais j’ai choisi autre chose : la foi, la persévérance et le travail. Ce que je retiens de cette année, c’est que chaque échec peut devenir un tremplin. Quand on continue d’avancer, de croire en soi, de rester discipliné et de garder le bon état d’esprit, les choses finissent par tourner. Ne jamais sous-estimer la force de la patience et de la constance. Car après la pluie vient toujours le beau temps. »

Discret statistiquement en deuxième division espagnole (4,8 points à 38%, 3,2 rebonds et 1,1 passe décisive), Boris Dallo tentera de profiter de ses cinq semaines, voire plus, en Picardie pour tenter de se relancer. Avec une première étape dès samedi sur le parquet de Boulazac…