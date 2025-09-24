Cholet connait son dernier adversaire en BCL

De retour en Basketball Champions League après une demi-finale de FIBA Europe Cup, Cholet Basket connait désormais la totalité de ses adversaires.

Depuis le tirage au sort, effectué début juillet, CB était toujours dans l’incertitude concernant l’identité de la quatrième équipe de son groupe (après Badalone et Holon), avec une place laissée au vainqueur du deuxième tournoi de qualification.

Cela aurait pu être le PAOK Salonique, son bourreau en demi-finale de la FIBA Europe Cup au printemps. Cela aurait pu être les Belges d’Anvers. Cela sera finalement Bursaspor, le club finaliste de l’EuroCup 2022, tombeur des Giants lors de l’ultime match (77-58). L’équipe turque est coachée par Nenad Markovic, l’ancien entraîneur de la JDA Dijon, et comporte notamment dans ses rangs l’ex-gravelinois Landry Nnoko.

Le groupe est au complet en BCL ! Hier, Bursaspor a remporté son tournoi, s'emparant du dernier ticket pour le groupe C de la saison régulière de BCL. Rendez-vous le 7 octobre à Badalone pour le début de la Basketball Champions League et le 22 octobre à l'Espace Michel Léger

Il ne reste désormais plus que deux tickets à attribuer pour le tour principal de la Champions League. En finale ce mercredi soir face à Murcie, l’Élan Chalon espère en décrocher un.