Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
BCL

Cholet connait son dernier adversaire en BCL

En dominant Anvers en finale du deuxième tournoi de qualification pour la Basketball Champions League, Bursaspor a composté son billet pour le groupe de Cholet Basket en BCL.
|
00h00
Résumé
Écouter
Cholet connait son dernier adversaire en BCL

Qualifié pour la BCL, Bursaspor affrontera Cholet

Crédit photo : FIBA

De retour en Basketball Champions League après une demi-finale de FIBA Europe Cup, Cholet Basket connait désormais la totalité de ses adversaires.

Depuis le tirage au sort, effectué début juillet, CB était toujours dans l’incertitude concernant l’identité de la quatrième équipe de son groupe (après Badalone et Holon), avec une place laissée au vainqueur du deuxième tournoi de qualification.

LIRE AUSSI

Cela aurait pu être le PAOK Salonique, son bourreau en demi-finale de la FIBA Europe Cup au printemps. Cela aurait pu être les Belges d’Anvers. Cela sera finalement Bursaspor, le club finaliste de l’EuroCup 2022, tombeur des Giants lors de l’ultime match (77-58). L’équipe turque est coachée par Nenad Markovic, l’ancien entraîneur de la JDA Dijon, et comporte notamment dans ses rangs l’ex-gravelinois Landry Nnoko.

Il ne reste désormais plus que deux tickets à attribuer pour le tour principal de la Champions League. En finale ce mercredi soir face à Murcie, l’Élan Chalon espère en décrocher un.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Cholet
Cholet
Suivre
Bursaspor
Bursaspor
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Basketball Champions League
00h00Cholet connait son dernier adversaire en BCL
Frédéric Fauthoux a connu un échec pour sa première campagne à la tête de l'équipe de France
EuroBasket
00h00« Tout n’est pas à jeter » pour Frédéric Fauthoux après l’EuroBasket 2025
Betclic ELITE
00h00Jean-Louis Borg de retour à la JDA Dijon
Betclic ELITE
00h00Officiel : Boris Dallo va jouer à Saint-Quentin
À l’étranger
00h00Luka Asceric renoue avec son adolescence et la Ligue Adriatique
NM3
00h00Garry Chathuant, 42 ans, et déjà l’un des cartons de la journée en NM3 !
WNBA
00h00Monique Akoa-Makani se rapproche de la finale WNBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
France
00h00« C’est un vrai kif » : le hurdleur Pascal Martinot-Lagarde débarque dans le basket à Reims !
Betclic ELITE
00h00Pour Crawford Palmer, le Limoges CSP « n’a pas de garantie mais a l’équipe » pour atteindre ses objectifs
1 / 0
Livenews NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
1 / 0