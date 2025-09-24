Garry Chathuant, 42 ans, et déjà l’un des cartons de la journée en NM3 !

À son âge, beaucoup de basketteurs profitent d’une retraite bien méritée, ou ont déjà entamé depuis bien longtemps une nouvelle vie. Pas lui. À 42 ans, Garry Chathuant continue à jouer !

L’ailier guadeloupéen s’est certes retiré du circuit professionnel, à l’issue d’une 23e saison perturbée par les blessures à Boulogne-sur-Mer (NM1), mais il n’a pas renoncé pour autant à la balle orange.

29 points à Alfortville pour son premier déplacement

Le champion de France Pro B… 2005 (avec Brest) s’est engagé avec Lille, dont l’équipe fanion se débat en Nationale 3 depuis sa liquidation judiciaire l’année dernière. Et il n’a pas tardé à faire parler la poudre !

Comptant parmi les plus gros CV de la NM3, lui qui a notamment participé à une campagne de Coupe d’Europe en 2017/18 avec Le Portel, Garry Chathuant a signé la plus grosse performance offensive de la 2e journée dans la Poule G. En déplacement à Alfortville, l’homme aux 6 014 points en Pro B (record officieux) s’est fendu de 29 unités pour permettre au LMBC de l’emporter facilement (92-72).