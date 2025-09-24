Recherche
NM3

Garry Chathuant, 42 ans, et déjà l’un des cartons de la journée en NM3 !

Du haut de ses 42 ans, et de ses 23 saisons professionnelles, Garry Chathuant poursuit le plaisir en Nationale 3 ! Embauché par Lille, le Guadeloupéen a signé la meilleure performance offensive de la 2e journée dans la Poule G.
|
00h00
Garry Chathuant, 42 ans, et déjà l'un des cartons de la journée en NM3 !

L’équipe NM3 de Lille avec l’historique Nicolas Taccoen et la recrue Garry Chathuant, en haut au centre

Crédit photo : Lille Métropole Basket Clubs

À son âge, beaucoup de basketteurs profitent d’une retraite bien méritée, ou ont déjà entamé depuis bien longtemps une nouvelle vie. Pas lui. À 42 ans, Garry Chathuant continue à jouer !

L’ailier guadeloupéen s’est certes retiré du circuit professionnel, à l’issue d’une 23e saison perturbée par les blessures à Boulogne-sur-Mer (NM1), mais il n’a pas renoncé pour autant à la balle orange.

29 points à Alfortville pour son premier déplacement

Le champion de France Pro B… 2005 (avec Brest) s’est engagé avec Lille, dont l’équipe fanion se débat en Nationale 3 depuis sa liquidation judiciaire l’année dernière. Et il n’a pas tardé à faire parler la poudre !

Comptant parmi les plus gros CV de la NM3, lui qui a notamment participé à une campagne de Coupe d’Europe en 2017/18 avec Le Portel, Garry Chathuant a signé la plus grosse performance offensive de la 2e journée dans la Poule G. En déplacement à Alfortville, l’homme aux 6 014 points en Pro B (record officieux) s’est fendu de 29 unités pour permettre au LMBC de l’emporter facilement (92-72).

Lille
Lille
NM3
NM3
Commentaires

jamesnaysmith- Modifié
Merci pour cet article où personnellement, j'apprends que Lille n'a pas pu réengager son équipe en proB.
Répondre
(0) J'aime
derniermot
Ca fait deux ans lol
Répondre
(1) J'aime
hugopenier
Pas deux ans, un an
(0) J'aime
derniermot
Super Garry, quelle passion
Répondre
(0) J'aime
grant_5verdun
Sacrée performance à cet âge. Bravo
Répondre
(0) J'aime
