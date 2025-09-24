Recherche
Logo Bebasket
Logo Bebasket
EuroBasket masculin

« Tout n’est pas à jeter » pour Frédéric Fauthoux après l’EuroBasket 2025

EUROBASKET - Le nouveau sélectionneur français Frédéric Fauthoux est revenu au micro de BeIn Sports sur les enseignements qu’il tire de sa première campagne à la tête des Bleus lors de l’EuroBasket 2025, en vue des prochaines échéances mondiales.
00h00
« Tout n’est pas à jeter » pour Frédéric Fauthoux après l’EuroBasket 2025

Frédéric Fauthoux est revenu au micro de BeIn Sports sur sa première campagne en Bleu, et les leçons qu’il en tire pour la suite.

Crédit photo : Julie Dumélié

Intronisé à la tête de l’équipe de France masculine après les Jeux Olympiques de Paris 2024, Frédéric Fauthoux a vécu une première campagne “mitigée” à l’EuroBasket, sèchement éliminé dès les huitièmes de finale face à la Géorgie (80-70). Mais l’entraîneur de Bourg-en-Bresse à l’année retient tout de même du positif et des enseignements de sa première grosse compétition internationale, dont “tout n’est pas à jeter” comme il le confie à nos confrères de beIN Sports.

Au-delà de la compétition, et du “dernier match laisse un goût amer à tout le monde”, Frédéric Fauthoux a surtout pu procéder à une première “revue d’effectif” alors que les Bleus ont subi beaucoup de changement. Le staff a été renouvelé, alors qu’il a dû faire face à des absences de marque dont certaines en dernière minute, mais aussi sans certains joueurs partis à la retraite. “Tous ont joué le jeu ; on a vécu de belles choses et on a vu des jeunes émerger”, retient-il.

« Fixer des rendez-vous » pour pallier

le « manque d’expérience flagrant »

S’il a pu rencontrer des joueurs comme Ousmane Dieng ou Moussa Diabaté, le plus gros du chantier reste à venir, avec les joueurs stars de NBA et d’EuroLeague en vue des prochains rassemblements. “Pour les prochaines fenêtres de qualif à la coupe du monde 2027, on n’aura pas les joueurs NBA et peut-être pas ceux d’EuroLeague”, rappelle-t-il. “Il y aura un vrai travail à faire pour fixer des rendez-vous avec les joueurs, afin qu’ils reviennent construire une équipe. On a construit une équipe sur un été, le manque d’expérience était vraiment flagrant. Jusqu’à l’été 2027 et 2028, il va falloir resserrer tout ça pour créer des automatismes”.

« Ce doit être l’équipe de Victor dans les années à venir »

En plus d’Evan Fournier ou encore Mathias Lessort, la question se pose surtout pour Victor Wembanyama, à qui les rênes de l’équipe reviennent naturellement. “Ce doit être l’équipe de Victor dans les années à venir, mais il faudrait voir Victor. On a des relations régulières avec lui, il a envie de venir ; ma volonté est de le voir en juillet ou en août 2026 pour construire dessus”.

LIRE AUSSI

Frédéric Fauthoux compte sur la présence des joueurs perçus comme des piliers de l’équipe dès la fin de saison prochaine. “Les joueurs d’expérience et futurs cadres devront venir à chaque fenêtre. On se fixe juillet, au pire août, car les joueurs NBA ont des choses à régler difficiles à faire concorder. […] Quand les joueurs veulent venir, les franchises les laissent venir. J’espère que ce sera toujours le cas”, laisse-t-il en suspend.

Le sélectionneur, qui est aussi revenu sur la question du poste de meneur de jeu et des rôles à endosser en Bleu, a également fait son auto-critique au micro du diffuseur. “On a toujours des regrets quand on sort de la sorte, c’est ce qui permet de s’améliorer. Râler plus sur le banc ? Je suis critiqué toute l’année pour ça (rire). Je pense avoir été moi-même sur une bonne partie de l’Euro, mais j’aurais pu faire différemment sur le dernier match ; c’était une première. J’ai été choqué de ce qu’il se passait face à la Géorgie. Je sais aussi me remettre en question”. Les axes de travail sont donc nombreux mais l’entraîneur en est conscient, il s’apprête à les travailler “avec Boris Diaw pendant l’hiver”, en parallèle de sa saison de club.

L’interview intégrale est à retrouver sur la chaîne YouTube de NBA Extra.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
France
France
