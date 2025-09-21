Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Présaison

JL Bourg : retour gagnant pour Frédéric Fauthoux face à Naples

Présaison - La JL Bourg a signé une large victoire (109-77) contre Naples samedi soir à La Balme-de-Sillingy, pour son dernier match de préparation. Une soirée marquée par le retour sur le banc de Frédéric Fauthoux, mais aussi par un nouvel arrêt pour blessure, celui de William McDowell-White.
|
00h00
Résumé
Écouter
JL Bourg : retour gagnant pour Frédéric Fauthoux face à Naples

Assemian Moularé s’est ecnore distingué contre Naples

Crédit photo : Jacques Cormarèche

La JL Bourg a retrouvé son coach Frédéric Fauthoux et en a profité pour signer une belle victoire pour conclure ses matches de préparation. Samedi soir, les Bressans ont conclu leur présaison par une prestation solide contre Naples (109-77). Dominateurs de bout en bout, ils confirment leur bonne dynamique avant la reprise de la Betclic ELITE et de l’EuroCup.

Un festival offensif pour finir la préparation

Dès l’entame, la JL Bourg a imposé son rythme, s’appuyant sur une défense solide et un collectif efficace pour creuser l’écart (34-18 après dix minutes). Portés par Assemian Moulare (16 points), Tre Mitchell (15) et Adam Mokoka (14), les Burgiens ont multiplié les solutions offensives et comptaient déjà 27 points d’avance à la pause (68-41).

La suite a confirmé la supériorité burgienne : domination dans la raquette, jeu rapide et adresse extérieure ont permis de gérer tranquillement l’avance pour finir à +32.

Une préparation réussie malgré les blessures

Si le bilan est très positif – seule l’ASVEL a fait tomber la JL Bourg cet été en finale de l’Ain Star Game – l’infirmerie reste un motif d’inquiétude. Déjà privés d’Antony Labanca, arrêté trois à quatre semaines, les Rouge et Blanc devront également se passer de William McDowell-White. L’arrière australien souffre d’une contusion musculaire et manquera lui aussi trois à quatre semaines de compétition.

LIRE AUSSI

Un coup dur à l’approche de la reprise officielle, mais que Frédéric Fauthoux et son groupe ont su positiver en validant une préparation quasi parfaite.

Prochain rendez-vous à Limoges

La saison démarre samedi 27 septembre à Beaublanc (18h20), face au Limoges CSP. Un vrai test grandeur nature pour évaluer le potentiel de cette équipe burgienne déjà très attendue.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Supercoupe LNB
00h00Monaco surclasse Le Mans et remporte la SuperCoupe LNB 2025
Assemian Moularé s'est ecnore distingué contre Naples
Betclic ELITE
00h00JL Bourg : retour gagnant pour Frédéric Fauthoux face à Naples
Supercoupe LNB
00h00Yakuba Ouattara, capitaine d’un Paris Basketball « encore en préparation » battu par Boulazac en petite finale de SuperCoupe LNB
Supercoupe LNB
00h00Après la victoire contre Paris, Alexandre Ménard (Boulazac) a vu « beaucoup de garçons être prêts à aller à la guerre »
Supercoupe LNB
00h00Léopold Cavalière et le Paris Basketball battus en petite finale par Boulazac : “Au-delà du résultat, on n’a pas réussi à performer”
Supercoupe LNB
00h00L’incroyable retournement de situation de Boulazac face à Paris qui s’offre la petite finale de la SuperCoupe LNB
EuroLeague
00h00Fenerbahçe officialise l’arrivée d’un champion NBA avec LeBron James en 2020 pour défendre son titre d’EuroLeague
Ne manquez pas le choc entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !
Abdoulaye Ndoye est toujours sans contrat pour la saison 2025-2026
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
Coupe de France Féminine
00h00Monaco et Mondeville assurent en Coupe de France féminine, Montbrison et Rouen se font surprendre
1 / 0
Livenews NBA
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
1 / 0