JL Bourg : retour gagnant pour Frédéric Fauthoux face à Naples

La JL Bourg a retrouvé son coach Frédéric Fauthoux et en a profité pour signer une belle victoire pour conclure ses matches de préparation. Samedi soir, les Bressans ont conclu leur présaison par une prestation solide contre Naples (109-77). Dominateurs de bout en bout, ils confirment leur bonne dynamique avant la reprise de la Betclic ELITE et de l’EuroCup.

Un festival offensif pour finir la préparation

Dès l’entame, la JL Bourg a imposé son rythme, s’appuyant sur une défense solide et un collectif efficace pour creuser l’écart (34-18 après dix minutes). Portés par Assemian Moulare (16 points), Tre Mitchell (15) et Adam Mokoka (14), les Burgiens ont multiplié les solutions offensives et comptaient déjà 27 points d’avance à la pause (68-41).

La suite a confirmé la supériorité burgienne : domination dans la raquette, jeu rapide et adresse extérieure ont permis de gérer tranquillement l’avance pour finir à +32.

Une préparation réussie malgré les blessures

Si le bilan est très positif – seule l’ASVEL a fait tomber la JL Bourg cet été en finale de l’Ain Star Game – l’infirmerie reste un motif d’inquiétude. Déjà privés d’Antony Labanca, arrêté trois à quatre semaines, les Rouge et Blanc devront également se passer de William McDowell-White. L’arrière australien souffre d’une contusion musculaire et manquera lui aussi trois à quatre semaines de compétition.

Un coup dur à l’approche de la reprise officielle, mais que Frédéric Fauthoux et son groupe ont su positiver en validant une préparation quasi parfaite.

Prochain rendez-vous à Limoges

La saison démarre samedi 27 septembre à Beaublanc (18h20), face au Limoges CSP. Un vrai test grandeur nature pour évaluer le potentiel de cette équipe burgienne déjà très attendue.