WNBA

Monique Akoa-Makani se rapproche de la finale WNBA

Un temps mené de 20 points par Minnesota, le Phoenix Mercury l'a finalement emporté après prolongation pour reprendre l'avantage du terrain en demi-finale WNBA. L'équipe de Monique Akoa-Makani n'est plus qu'à deux victoires de la finale WNBA.
00h00
Résumé
Monique Akoa-Makani se rapproche de la finale WNBA

Monique Akoa-Makani déborde Napheesa Collier et Phoenix reprend l’avantage du terrain en demi-finale WNBA

Crédit photo : © Jesse Johnson-Imagn Images

Si elle a le temps de prendre un pas de recul, Monique Akoa-Makani aura peut-être le temps de percevoir le chemin parcouru. Elle qui galérait en Ligue 2 il y a seulement deux ans avec Charnay (6,8 points à 34%) se retrouve actuellement engagée en playoffs WNBA, à seulement deux marches de la grande finale !

La rookie de Phoenix a même pris part la nuit dernière à un match historique. En déplacement à Minnesota lors du Match 2 de la demi-finale, le Mercury a signé le troisième plus grand retour de l’histoire des playoffs, remontant un débours de 20 points pour l’emporter après prolongation (89-83).

– 1/2 Finales

Un succès qui permet à la franchise de l’Arizona de reprendre l’avantage du terrain (1-1) et d’entrevoir la finale WNBA en cas d’un 100% à domicile lors des deux prochaines rencontres.

Une grosse série au début du troisième quart

Toujours implantée dans le cinq de départ de Phoenix, Monique Akoa-Makani a disputé 19 minutes, pour 9 points à 3/5, 3 rebonds, 3 passes décisives et 3 balles perdues.

Monique AKOA-MAKANI
Monique AKOA-MAKANI
9
PTS
3
REB
3
PDE
MIN
83 89
PHO

La Franco-Camerounaise a surtout eu une grande importance en tout début de deuxième mi-temps, afin d’interdire au Lynx de définitivement se détacher. De 32-50 à 39-56, la future berruyère a inscrit ses trois paniers en moins de trois minutes au cœur du troisième quart-temps.

WNBA
WNBA
Suivre
