Challans n’en finit plus de compter ses blessés : « Le sort s’acharne et c’est violent »

Pour son retour en LNB, trente-six ans après sa dernière apparition, Challans vit un début de saison très difficile en ELITE 2. Défait à sept reprises sur les huit premiers matchs, dont le dernier en date contre Blois mardi 28 octobre (65-79), le club vendéen est lanterne rouge du championnat.

Trois pigistes médicaux déjà utilisés

Promu et s’attendant logiquement à un exercice difficile, Challans jouit cependant de beaucoup de malchance, ce qui explique en partie son bilan comptable délicat. En effet, depuis le début de la saison, le VCB a déjà recruté trois remplaçant médicaux : Abdel Sylla, Cheick Sekou-Conde et dernièrement Marquise Moore. Et comme la loi des séries semble s’abattre sur Challans, le meneur américain (remplaçant de Randy Haynes), qui disputait son premier match à l’occasion de la réception de Blois, est sorti au bout de 8 minutes après avoir subi une béquille.

Comme le rapporte Ouest-France, d’autres joueurs l’ont rejoint sur le banc plus tard : Tanguy Touzé (commotion) et Clément Morel (genou). Pour ne rien arranger au tableau : l’ailier Roger Moute a Bidias était forfait pour ce match contre Blois.

Preuve que « le sort s’acharne » comme le peste l’entraîneur Sébastien Lambert auprès de Ouest-France. « Ca devient mentalement très dur pour le club, pour le staff, pour les joueurs. […] Quand on en récupère deux, on en perd trois… Ce sont des paramètres qu’on ne maîtrise pas et ça nous impacte. »

Le calendrier n’attend pas

Et la densité du calendrier d’ELITE 2 n’aide pas à retrouver un effectif complet d’un match à l’autre. Challans va enchaîner dès ce vendredi 31 octobre par un déplacement à Antibes, avec également deux réceptions pour la première quinzaine de novembre, Orléans puis Evreux. Vainqueur d’une seule rencontre (en huit matchs), contre le SCABB mi-octobre, le VCB espère parvenir à accrocher une nouvelle victoire dans les semaines à venir, afin de ne pas être décroché dans la course au maintien.