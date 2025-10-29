Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Challans n’en finit plus de compter ses blessés : « Le sort s’acharne et c’est violent »

ELITE 2 - Challans a été défait pour la 7e fois en 8 matchs de championnat après un nouveau revers contre l'ADA Blois ce mardi 28 octobre. Avec déjà un effectif meurtri par les blessures avant cette rencontre, le VCB a de nouveau connu des pépins physiques avec plusieurs joueurs.
|
00h00
Résumé
Écouter
Challans n’en finit plus de compter ses blessés : « Le sort s’acharne et c’est violent »

Tanguy Touzé est sorti au bout au 2 minutes de jeu lors du match contre Blois.

Crédit photo : Teddy Picaudé

Pour son retour en LNB, trente-six ans après sa dernière apparition, Challans vit un début de saison très difficile en ELITE 2. Défait à sept reprises sur les huit premiers matchs, dont le dernier en date contre Blois mardi 28 octobre (65-79), le club vendéen est lanterne rouge du championnat.

Trois pigistes médicaux déjà utilisés

Promu et s’attendant logiquement à un exercice difficile, Challans jouit cependant de beaucoup de malchance, ce qui explique en partie son bilan comptable délicat. En effet, depuis le début de la saison, le VCB a déjà recruté trois remplaçant médicaux : Abdel Sylla, Cheick Sekou-Conde et dernièrement Marquise Moore. Et comme la loi des séries semble s’abattre sur Challans, le meneur américain (remplaçant de Randy Haynes), qui disputait son premier match à l’occasion de la réception de Blois, est sorti au bout de 8 minutes après avoir subi une béquille.

Comme le rapporte Ouest-France, d’autres joueurs l’ont rejoint sur le banc plus tard : Tanguy Touzé (commotion) et Clément Morel (genou). Pour ne rien arranger au tableau : l’ailier Roger Moute a Bidias était forfait pour ce match contre Blois.

LIRE AUSSI

Preuve que « le sort s’acharne » comme le peste l’entraîneur Sébastien Lambert auprès de Ouest-France. « Ca devient mentalement très dur pour le club, pour le staff, pour les joueurs. […] Quand on en récupère deux, on en perd trois… Ce sont des paramètres qu’on ne maîtrise pas et ça nous impacte. »

Le calendrier n’attend pas

Et la densité du calendrier d’ELITE 2 n’aide pas à retrouver un effectif complet d’un match à l’autre. Challans va enchaîner dès ce vendredi 31 octobre par un déplacement à Antibes, avec également deux réceptions pour la première quinzaine de novembre, Orléans puis Evreux. Vainqueur d’une seule rencontre (en huit matchs), contre le SCABB mi-octobre, le VCB espère parvenir à accrocher une nouvelle victoire dans les semaines à venir, afin de ne pas être décroché dans la course au maintien.

LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Challans
Challans
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
challans blessés
ELITE 2
00h00Challans n’en finit plus de compter ses blessés : « Le sort s’acharne et c’est violent »
NM1
00h00Quasiment deux ans après son dernier match, Josaphat Bilau revient en France et va enfin lancer sa carrière pro !
ELITE 2
00h00« Une situation qui n’était pas prévue », mais Antibes surmonte le départ d’Antoine Eïto avec un « match référence » à Aix-Maurienne
EuroLeague
00h00Deux coachs d’EuroLeague à l’amende pour des commentaires déplacés sur l’arbitrage
Fiba Europe Cup
00h00Dijon : Bibbins absent pour un match européen capital, Narace bientôt de retour, son pigiste Kahudi toujours à l’infirmerie
ELITE 2
00h00La JA Vichy n’est plus invaincue à domicile en 2025, « la très grosse performance » de Champagne Basket
EuroLeague
00h00Les Bleus à la fête en EuroLeague : TLC incandescent à 3-points, premier double-double pour Francisco !
EuroLeague
00h00L’AS Monaco se sépare officiellement de Nick Calathes, embauché par le Partizan Belgrade
NBA
00h00Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…
ELITE 2
00h00[Vidéo] Le contre ultra-clutch de Lionel Kouadio (Orléans) contre Poitiers
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…
NBA
00h00Mohamed Diawara a joué ses premières secondes avec les Knicks : 56e joueur français de l’histoire en NBA !
NBA
00h00Alexandre Sarr claque une performance historique dans une défaite frustrante des Wizards
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !
NBA
00h00À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails
NBA
00h00Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers
NBA
00h00Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele
Victor Wembanyama a marqué 31 points dans la victoire de San Antonio contre Brooklyn
NBA
00h00Victor Wembanyama (31 points) guide les Spurs vers une troisième victoire consécutive, face aux Nets
1 / 0