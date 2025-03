Challans, Tarbes-Lourdes et Angers l’emportent tous à l’extérieur

Poule A

La fin de la quatrième journée de la deuxième phase dans la Poule A a vu un choc au sommet remettre Challans et Saint-Chamond à égalité. La victoire des Challandais sur le parquet de leurs adversaires directs (72-82) a en effet pour conséquence de leur donner le même bilan de 10 victoires pour 6 défaites. Pour cela, il a fallu des gros efforts des Vendéens avec seulement neuf joueurs contre les onze adverses. On notera les 22 points de Luka Nikolic, et le double-double à 10 points et 11 rebonds de Mohammad Diop. Côté SCABB, quatre joueurs qui terminent à plus de 10 points, et le double-double à 14 points, 11 rebonds et 3 contres de Ludovic Dufeal n’auront pas suffi. Un résultat qui fait les affaires du Havre et de Quimper, qui s’envolent aux deux premières positions du classement.

Dans l’autre match de la poule, Tarbes-Lourdes a fait la bonne opération en allant s’imposer chez Orchies (84-86). Une victoire qui leur permet de s’accrocher à leur 5e position, sans trop s’éloigner du Top 4. L’UTL a profité d’une entame de match ratée de leurs adversaires nordistes, qui restaient pourtant sur trois victoires d’affilée. Les stars du BCO Yanik Blanc et Joe Burton ont fait leur job, avec respectivement 24 et 17 points, mais il a manqué d’énergie à leurs coéquipiers. « Je suis déçu de notre départ en termes d’état d’esprit et de foi. Il a fallu qu’on se réveille petit à petit et peut-être qu’on y a laissé un peu de gomme » confiait le coach orchésien Philippe Maucourant à La Voix du Nord. Orchies est désormais 8e de la poule avec 7 victoires pour 9 défaites.

Belle performance de notre soldat Marius Chambre (@MariuBros) avec 7️⃣pts, 6️⃣ rebonds, 1️⃣0️⃣ passes décisives et 1️⃣8️⃣ d'évaluation 💪🏾 avec Tarbes-Lourdes qui s'impose face à Orchies pour la 4ème journée de la phase 2 de NM1#NM1 #SoldatDeLinfini #BemavoArmy pic.twitter.com/xntNEftvsS — Bemavõ Sports (@BemavoSports) March 16, 2025

Poule B

Enfin, la logique a été respectée dans le seul match de la Poule B, entre Berck et Angers. Ce sont les visiteurs angevins qui l’ont emporté d’une marge confortable (55-63), accumulée à la fin du troisième quart-temps. Les leaders de cette poule ont ainsi engrangé leur quatrième succès consécutif, face à leurs adversaires nordistes qui encaissent une deuxième défaite de suite dans leur Parc des Sports. Côté Berckois, aucun joueur n’a dépassé les 12 points, même les deux expérimentés leaders Maxence Dadiet et Grismay Paumier. En face, la différence s’est faite au rebond (49 à 38), ainsi que grâce aux 36 points cumulés de Lucas Veraghe et Quentin Ruel. Angers conforte ainsi sa première place, tandis que Berck pointe à la dixième position. Il manquera un dernier match dans cette poule pour clôturer cette journée, qui aura lieu le 8 avril entre Charleville et Fougères.