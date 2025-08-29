Recherche
Betclic Élite

Chalon : L’incertitude demeure au sujet de Chris Johnson

Betclic ELITE - Blessé et arrivé en retard pour la reprise, Chris Johnson n'a pas encore réussi la visite médicale avec l’Élan Chalon. De quoi remettre en cause sa place dans l'effectif 2025-2026 ?
|
00h00
Résumé
Écouter
Chalon : L'incertitude demeure au sujet de Chris Johnson

Chris Johnson, ici avec la JL Bourg en 2019-2020, va-t-il jouer à Chalon ?

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque et de la JL Bourg, Chris Johnson (1,98 m, 35 ans) devait faire son retour dans le championnat de France en 2025-2026, en jouant cette fois pour l’Élan Chalon. Mais le poste 4/3 n’est pas opérationnel. Si bien que sa présence dans l’effectif bourguignon pose question pour l’exercice à venir.

Dans une vidéo partagée par l’équipe communication du club chalonnais, le coach Elric Delord n’évite pas le sujet : l’ailier n’était pas présent dès la reprise à la suite d’un quiproquo. Surtout, il n’a pas encore réussi la visite médicale avoue-t-il, ce qui explique son absence aux entraînements.

« Chris est arrivé un petit peu en retard suite à une mauvaise communication entre ses agents et nous, explique le technicien périgourdin. Donc il est arrivé avec quelques jours de retard et il n’a pas encore reçu le feu vert médical pour pouvoir participer aux entraînements. Donc voilà, c’est en cours d’examen, en cours de processus pour essayer de trouver la meilleure solution pour tout le monde. »

LIRE AUSSI

L’option Charles Kahudi

Selon nos informations, l’Élan Chalon s’est déjà mis à la recherche d’un poste 4/3 sur le marché, ce qui laisse interprété un début de saison (voire toute une saison ?) sans Chris Johnson dans ses rangs. Le groupe profite toutefois de la présente de Charles Kahudi (1,99 m, 39 ans) sur la préparation pour conserver un équilibre logique, l’ancien international français étant lui même un poste 4/3. Mais l’ancien capitaine de l’ASVEL n’a pas forcément le profil recherché par le staff.

« Charles m’a contacté parce qu’il avait envie de retrouver des entraînements collectifs, précise Elric Delord. Charles, je le connais très bien. On a passé plusieurs années ensemble à l’ASVEL ; donc je le connais quand même très bien. Nous, on était sur une phase sur ce début de préparation : donc Chris Johnson n’a pas pu s’entraîner, on a Jeremiah (Hill) avec le Cameroun, on a Nate (Darling) avec le Canada ; donc il nous manque des joueurs professionnels. Il nous manquait aussi des jeunes : Yanis (Tonnellier) par exemple était blessé un peu au pouce, donc il a commencé les entraînements avec quelques jours de retard. Que ce soit Klark (Riethauser), Jelani (Kante), d’autres joueurs après, qui, normalement sont censés s’entraîner avec le groupe pro et qui n’étaient pas disponibles, pour des raisons diverses et variées. Donc Charles tombait à pic pour nous, de pouvoir l’intégrer aux entraînements ; ce qui nous permettait d’avoir un petit peu plus de monde aux entraînements, et de pouvoir commencer des choses. Donc il est bien – je pense – avec nous, tout se passe bien, donc tant mieux. Il devrait jouer même sur les matchs de préparation au Colisée ce week-end. […] Charles, c’est un peu du donnant/donnant. Il nous aide, on l’aide, et tout va bien. »

Ce vendredi 29 août à 19h, l’Élan Chalon affronte le SCABB avant d’enchaîner face aux Lions de Genève ce samedi 30 août, également à 19h.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
