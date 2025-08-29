Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Champagne Basket : Charles Galliou éloigné des parquets pendant 3 semaines

ÉLITE 2 - Battu par le SLUC Nancy en match de préparation il y a deux jours (69-84), Champagne Basket enchaîne les déconvenues. Le club champenois devra se passer des services de Charles Galliou, touché musculairement et qui sera éloigné des parquets pour une durée de trois semaines.
|
00h00
Résumé
Écouter
Champagne Basket : Charles Galliou éloigné des parquets pendant 3 semaines

Charles Galliou s’est blessé en préparation avec le Champagne Basket

Crédit photo : SCABB / Laurent Peigue

Alors que le Champagne Basket a été lourdement battu par le SLUC Nancy en match de préparation (69-84), le club champenois a annoncé sur les réseaux sociaux l’absence de Charles Galliou (2,02 m, 29 ans). Suite à une lésion musculaire, le poste 3/4 originaire de la région nantaise manquera trois semaines de compétition. Le club marnais espère pouvoir compter sur son retour pour la reprise du championnat fin septembre.

Cette blessure fragilise un peu plus le collectif de Vincent Dumestre qui espère rebondir vite après la déroute face au club lorrain il y a deux jours.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00« On m’appelle Loydinski ! » : les débuts fracassants de Jordan Loyd le Polonais à l’EuroBasket
nantes effectif
ELITE 2
00h00Avec un effectif amputé de nombreux joueurs, Nantes annule un match amical
rigot étranger
Betclic ELITE
00h00Après plus de 10 ans en LNB, Paul Rigot va vivre sa première expérience à l’étranger
Chris Johnson, ici avec la JL Bourg en 2019-2020, va-t-il jouer à Chalon
Betclic ELITE
00h00Chalon : L’incertitude demeure au sujet de Chris Johnson
Charles Galliou s'est blessé en préparation avec le Champagne Basket
ELITE 2
00h00Champagne Basket : Charles Galliou éloigné des parquets pendant 3 semaines
Giannis Antetokounmpo a planté 31 points lors de la victoire de la Grèce contre l'Italie
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo (31 points) fait plier l’Italie pour l’entrée en lice de la Grèce
Jordan Loyd a retrouvé Gregor Hrovat à l'Euro, et guidé la Pologne contre la Slovénie de Luka Doncic
EuroBasket
00h00Pologne – Slovénie, acte II : Jordan Loyd (32 points) et les siens plus forts que Doncic
Sylvain Francisco a réalisé une grosse première mi-temps contre la Belgique
EuroBasket
00h00[Vidéo] Le meilleur de France – Belgique
EuroBasket
00h00Les réactions après France – Belgique : « Le danger vient de partout »
Bilal Coulibaly a contré Ismaël Bako deux fois de suite, en détente sèche
EuroBasket
00h00« C’est insane ! » : Bilal Coulibaly impressionne pour son premier match à l’EuroBasket
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
1 / 0