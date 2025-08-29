Champagne Basket : Charles Galliou éloigné des parquets pendant 3 semaines
Charles Galliou s’est blessé en préparation avec le Champagne Basket
Alors que le Champagne Basket a été lourdement battu par le SLUC Nancy en match de préparation (69-84), le club champenois a annoncé sur les réseaux sociaux l’absence de Charles Galliou (2,02 m, 29 ans). Suite à une lésion musculaire, le poste 3/4 originaire de la région nantaise manquera trois semaines de compétition. Le club marnais espère pouvoir compter sur son retour pour la reprise du championnat fin septembre.
🏥 Suite à une lésion musculaire, Charles est arrêté pour 3 semaines.
On espère pouvoir le retrouver sur le terrain pour la première journée 🤞 pic.twitter.com/PTrhL2Wd9W
— Champagne Basket 🧙♂️ (@ChampBasketOff) August 28, 2025
Cette blessure fragilise un peu plus le collectif de Vincent Dumestre qui espère rebondir vite après la déroute face au club lorrain il y a deux jours.
