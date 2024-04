Champagne Basket fait tomber Boulazac au Palio, Angers cède sa place de lanterne rouge

La fin de cette 30e journée de PROB a révélé deux succès plutôt inattendues, avec notamment la victoire de Champagne Basket au Palio de Boulazac (70-78).

Champagne Basket peut encore rêver de top 5

L’équipe de Thomas Andrieux, ancien joueur et technicien du BBD, est devenu la 2e équipe seulement à s’imposer dans l’enceinte périgourdine, après Évreux en tout début de saison. Emmené d’emblée par un Bathiste Tchouaffé (9 points à 3/6 à 3-points) inspiré face à son ancienne équipe, Champagne Basket a dominé cette partie face au 3e du championnat. Appliqués à 3-points et aux lancers francs (9/19 et 15/17), les Champenois ont réalisé un écart définitif à la fin du 3e et au début du 4e quart-temps (53-66, 32′). L’ailier marnais Jean-Philippe Dally a terminé meilleur marqueur de la partie (15 points), en compagnie du meneur boulazacois Angelo Warner (15 points).

🔥Le Champagne Basket s'impose ce soir au Palio 70 à 78, en conservant une belle avance de 8 points face à son adversaire, poursuivant ainsi sa série de victoires ! 🔜Rendez-vous la semaine prochaine pour l'affrontement face à Saint-Chamond pic.twitter.com/e9Wgm5tNma — Champagne Basket 🧙‍♂️ (@ChampBasketOff) April 13, 2024

Champagne Basket peut encore au top 5, irréaliste il y a quelques semaines de cela, grâce notamment à la victoire d’Angers à Orléans (94-98). Malgré ses 11 points de retard dans le 2e quart-temps, l’EAB a recollé avant la pause (49-45), avant de prendre l’avantage en deuxième mi-temps. Le score est presque flatteur, avec une Étoile d’Angers qui a pris jusqu’à 10 points d’avance dans les cinq dernières minutes à la suite du coup de chaud de Shawn Tanner (21 points en 21 minutes).

Dans ce succès presque inespéré pour Angers après sa claque à Nantes et la perte de son entraîneur Ali Bouziane le mardi 9 avril, Brandon Averette (18 points) et Tommy Ghezala (3 interceptions) ont également été essentiels. L’équipe angevine revient ainsi à une seule victoire de la première équipe non-relégable et cède même sa place de lanterne rouge à Fos-Sur-Mer. Pour Orléans, leur grosse réussite à 3-points (14/35) ainsi que la distribution de Darius Johnson-Odom (14 passes décisives) n’auront pas suffi sous les yeux d’un spectateur particulier, leur ancien joueur Paris Lee.

Vichy quasiment assuré de finir 2e

Enfin, la JA Vichy est la seule équipe à domicile à avoir assuré le coup ce samedi soir. Dans son derby face à Saint-Chamond, le club thermal a construit son succès en seconde période (85-74) après avoir été chahuté par le SCBVG en début de match (13-23, 10′). La grosse adresse du Finlandais Ilari Seppala (21 points dont 5/9 à 3-points) n’a pas permis aux Couramiauds de compenser les déficits du soir au rebond (20 prises offensives pour la JAV). Les jeunes cadres de l’équipe vichyssoise ont en plus tous apporté à la marque, avec les 13 points d’Ilias Kamardine, les 12 unités de Mamadou Guisse, les 11 de Lucas Dufeal ou encore les 10 points de Noah Penda. Avec cette victoire, la JA Vichy prend quatre victoires d’avance sur Boulazac (un match de plus) et s’assure quasiment la 2e place au classement derrière le leader La Rochelle.