« Chaque trophée est important » : l’Olympiakos et Evan Fournier démarrent par une SuperCup

L’Olympiakos a parfaitement lancé sa saison en remportant la SuperCup en l’absence du rival Panathinaïkos, parti disputer un tournoi de présaison en Australie. Face au Promitheas Patras et Rob Gray (11 points), les hommes de Giorgos Bartzokas ont contrôlé la rencontre avant de laisser filer une partie de leur avance en fin de match.

Porté par un excellent Tyler Dorsey (MVP), le club du Pirée s’est adjugé son quatrième titre consécutif dans la compétition. Evan Fournier, aligné dans le cinq de départ, a signé 5 points (2/9 aux tirs), 3 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception pour 5 d’évaluation en un peu moins de 25 minutes.

Tyler Dorsey, comme une recrue

Auteur d’une prestation aboutie, Tyler Dorsey a été mis en avant par son coach. « Dans son premier passage à l’Olympiakos, il avait fait la meilleure saison de sa carrière. L’an dernier, il n’a pas pu montrer son talent. Aujourd’hui, il est en très bonne condition, physiquement et mentalement, et dans un environnement qui lui permet de briller », a souligné Giorgos Bartzokas. Avant d’ajouter que Dorsey et Thomas Walkup étaient comme des « nouvelles recrues » au regard de leur forme retrouvée.

De son côté, Dorsey a savouré : « On a fait un très bon premier mi-temps. Ensuite, on a commis des erreurs qui les ont relancés. Quand on a corrigé ça, on a verrouillé le match. Chaque trophée est important. On a commencé la saison avec deux victoires, on espère faire pareil en EuroLeague la semaine prochaine ».

Les présidents confiants pour la suite

Les frères Panagiotis et Giorgos Angelopoulos, présidents de l’Olympiakos, ont également salué ce premier trophée. « Idéal pour commencer la saison. L’équipe est renforcée, plus athlétique, nous croyons qu’elle sera encore meilleure que l’an passé », a affirmé Panagiotis Angelopoulos.

La mission est claire pour le club du Pirée : rester dans l’élite du basket européen et viser le Final Four. « L’EuroLeague devient plus difficile chaque année. Le plus important est d’atteindre les playoffs. Ensuite, tout est possible », a insisté son frère Giorgos.