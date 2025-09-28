Hugo Invernizzi déjà décisif pour son retour à Limoges : « Je peux être un relais pour l’équipe quand on me met dans les bonnes conditions »

“J’essaie d’apporter ce que je sais faire après 12 jours avec l’équipe”, avoue humblement Hugo Invernizzi (1,98 m, 32 ans) à nos confrères d’Ici, au sortir du premier match de la saison gagné par Limoges. Arrivé en dernière minute au CSP après le départ de Kenny Baptiste, l’ancien Strasbourgeois s’est déjà montré décisif à Beaublanc en ouverture de la saison de Betclic ELITE, face à la JL Bourg de Frédéric Fauthoux (96-84). L’intérieur de 32 ans signe une belle performance en sortie de banc avec 14 points à 100% à 3-points, 7 rebonds, 7 passes décisives et 2 interceptions, pour 28 d’éval : un record personnel depuis mars 2022, où il portait déjà le maillot limougeaud.

Hugo Invernizzi explique sa réussite personnelle par sa bonne entente et sa compréhension des extérieurs de l’équipe, comme Armaan Franklin, Vincent Amsellem ou Nicolas Lang. “J’essaie d’être un relais pour l’équipe, et je peux l’être un peu partout quand on me met dans les bonnes conditions. Je sais que les arrières sont très forts dès qu’ils ont un peu d’avance pour faire la différence ; je préfère leur donner ce mètre plutôt que de tenter”.

« On a voulu jouer plus collectif qu’agressif »

Cette complémentarité a permis aux locaux de renverser la JL en seconde période ; alors que le match était parti sur de mauvaises bases pour le CSP. “On a un peu subi l’agressivité des arrières sur les nôtres ; on a eu peur. On a voulu jouer plus collectif qu’agressif. On a perdu un ou deux ballons, et surtout eux ont été agressifs sur du pick n’roll. On a eu peur de ce qui en découlait plus que du pick n’roll en lui-même. Après on a été meilleur sur les mains, on a réussi à toucher des ballons, à stopper le porteur de balle, on les a forcés à trouver d’autres solutions”.

Malgré ce premier succès et ce retour en force, Hugo Invernizzi sait qu’il a encore de la marge : “J’ai pris quatre mois de vacances, ça m’a changé (rire). Je vais encore un peu progresser car j’étais un peu dans le dur au bout de 22-23 minutes. Le rythme n’est jamais le même en match qu’à l’entraînement, évidemment”. Le Limoges CSP a maintenant rendez-vous avec la JDA Dijon, désireuse d’obtenir son premier succès de la saison dans le chaudron de Beaublanc après sa défaite frustrante face au Mans.