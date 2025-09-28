Hugo Invernizzi déjà décisif pour son retour à Limoges : « Je peux être un relais pour l’équipe quand on me met dans les bonnes conditions »

Recherche
Betclic Élite

Betclic ELITE - Artisan du succès de Limoges face à Bourg-en-Bresse (96-84) pour son retour à Beaublanc, Hugo Invernizzi est revenu sur son apport dans le groupe limougeaud, qu’il a soulagé en sortie de banc en ouverture du championnat.

00h00


Félicité par son entraîneur Dario Gjergja, Hugo Invernizzi a réussi son retour à Limoges en contribuant au succès du CSP face à Bourg.

Crédit photo : Limoges CSP, via X

“J’essaie d’apporter ce que je sais faire après 12 jours avec l’équipe”, avoue humblement Hugo Invernizzi (1,98 m, 32 ans) à nos confrères d’Ici, au sortir du premier match de la saison gagné par Limoges. Arrivé en dernière minute au CSP après le départ de Kenny Baptiste, l’ancien Strasbourgeois s’est déjà montré décisif à Beaublanc en ouverture de la saison de Betclic ELITE, face à la JL Bourg de Frédéric Fauthoux (96-84). L’intérieur de 32 ans signe une belle performance en sortie de banc avec 14 points à 100% à 3-points, 7 rebonds, 7 passes décisives et 2 interceptions, pour 28 d’éval : un record personnel depuis mars 2022, où il portait déjà le maillot limougeaud.

Hugo INVERNIZZI
Hugo INVERNIZZI
14
PTS
7
REB
7
PDE
Logo Betclic ELITE
CSP
96 84
JLB

Hugo Invernizzi explique sa réussite personnelle par sa bonne entente et sa compréhension des extérieurs de l’équipe, comme Armaan Franklin, Vincent Amsellem ou Nicolas Lang. “J’essaie d’être un relais pour l’équipe, et je peux l’être un peu partout quand on me met dans les bonnes conditions. Je sais que les arrières sont très forts dès qu’ils ont un peu d’avance pour faire la différence ; je préfère leur donner ce mètre plutôt que de tenter”.

« On a voulu jouer plus collectif qu’agressif »

Cette complémentarité a permis aux locaux de renverser la JL en seconde période ; alors que le match était parti sur de mauvaises bases pour le CSP. “On a un peu subi l’agressivité des arrières sur les nôtres ; on a eu peur. On a voulu jouer plus collectif qu’agressif. On a perdu un ou deux ballons, et surtout eux ont été agressifs sur du pick n’roll. On a eu peur de ce qui en découlait plus que du pick n’roll en lui-même. Après on a été meilleur sur les mains, on a réussi à toucher des ballons, à stopper le porteur de balle, on les a forcés à trouver d’autres solutions”.

Malgré ce premier succès et ce retour en force, Hugo Invernizzi sait qu’il a encore de la marge : “J’ai pris quatre mois de vacances, ça m’a changé (rire). Je vais encore un peu progresser car j’étais un peu dans le dur au bout de 22-23 minutes. Le rythme n’est jamais le même en match qu’à l’entraînement, évidemment”Le Limoges CSP a maintenant rendez-vous avec la JDA Dijon, désireuse d’obtenir son premier succès de la saison dans le chaudron de Beaublanc après sa défaite frustrante face au Mans.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
jerome35
https://x.com/MatthieuMarot7/status/1972003548532822163 Chacun se fera son avis. Coach de l'équipe de France......! Fauthoux ne change rien. Il a retenu les doigts d'honneur cette fois-ci
Répondre
(3) J'aime
macroy
Merci pour le lien. Je crois qu'il n'a pas encore bien intégré qu'il représentait maintenant l'équipe de France.. Bien a toi.
Répondre
(1) J'aime
airball
Collet, alors sélectionneur, avait plus ou moins fait la même chose avec Fred Forté en 2015 (avec un peu moins de véhémence certes).
(0) J'aime
vince_93
Minable dans la défaite. On peut être frustré et rester digne, pas lui visiblement...
Répondre
(0) J'aime
michel_jeune
Il y a qques pseudo supporters qui doivent manger leur chapeau après ce très bon match d'Hugo. Certes il a encore cette tendance agaçante à refuser certains tirs alors qu'il n'a rien perdu de son adresse ( 4/4 à 3 points) mais son apport au collectif est vraiment précieux.
Répondre
(2) J'aime
airball
Faut reconnaître qu'il a été bluffant sur ce match ! On peut d'autant plus le remercier que sur le poste 4, Lewis n'est manifestement pas encore au niveau (le sera-t-il un jour ?).
Répondre
(0) J'aime
macroy
Hugo a pris 7 rebonds. Mazette, 7 rebonds !!!
Répondre
(0) J'aime
vince_93- Modifié
Ca doit être sa science du placement, parce que ça n'est clairement pas grâce à sa détente 🙂. Bien content de ses débuts, au regard des commentaires haineux de l'un ou l'autre "supporter", à son arrivée.
Répondre
(0) J'aime
