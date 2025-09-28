« Il faut faire le dos rond » : le BCM Gravelines-Dunkerque sèchement battu par Paris

Le BCM Gravelines-Dunkerque a vécu une entame de saison très compliquée en Betclic ELITE. Surclassés par le champion en titre Paris (66-109), les Maritimes n’ont pu rivaliser. Leur coach Jean-Christophe Prat appelle à la patience et à l’apprentissage.

Une soirée à sens unique

Le BCM avait pourtant bien débuté devant son public de Dewerdt (9-3, 4e). Mais très vite, la machine parisienne a pris le dessus, enchaînant un terrible 28-5 pour plier la rencontre avant même la pause (33-57). Avec une adresse extérieure insolente (62 % à 3-points en première mi-temps), le champion de France en titre a étouffé son adversaire.

Edon Maxhuni (15 points) et Tajuan Agee (12) ont tenté de limiter les dégâts, mais Gravelines-Dunkerque a rapidement été dépassé par la profondeur et l’intensité de l’effectif parisien. Nadir Hifi, discret (13 points à 3/14), n’a même pas eu besoin d’être décisif pour que son équipe déroule.

Jean-Christophe Prat prône la patience

Après le match, le coach Jean-Christophe Prat a livré une analyse lucide de la situation dans La Voix du Nord :

« On est battus sèchement par une équipe largement au-dessus. Cela va trop vite partout, à ce moment de la saison. C’est une équipe déjà en place. C’est trop haut. Il faut faire le dos rond. Il n’y a pas de catastrophisme à avoir. On va se servir de ce scénario pour apprendre ».

Le coach nordiste préfère donc retenir les enseignements plutôt que de céder à la panique après ce revers historique (la plus large défaite du BCM sur une première journée depuis 2017). La priorité sera désormais de retrouver de la cohésion collective après une préparation compliquée par les blessures et les arrivées tardives.