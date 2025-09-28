Recherche
Betclic Élite

« Il faut faire le dos rond » : le BCM Gravelines-Dunkerque sèchement battu par Paris

Betclic ELITE - Sèchement battu par Paris (66-109) pour son entrée en Betclic ELITE, le BCM Gravelines-Dunkerque a souffert face au champion en titre. Jean-Christophe Prat appelle néanmoins à « faire le dos rond » et à tirer des enseignements de cette claque.
00h00
Résumé
« Il faut faire le dos rond » : le BCM Gravelines-Dunkerque sèchement battu par Paris

Jean-Christophe Prat ne veut pas céder au catastrophisme après la préparation compliquée et le lancement de la saison difficiles du BCM Gravelines-Dunkerque

Crédit photo : BCM Gravelines-Dunkerque

Le BCM Gravelines-Dunkerque a vécu une entame de saison très compliquée en Betclic ELITE. Surclassés par le champion en titre Paris (66-109), les Maritimes n’ont pu rivaliser. Leur coach Jean-Christophe Prat appelle à la patience et à l’apprentissage.

Une soirée à sens unique

Le BCM avait pourtant bien débuté devant son public de Dewerdt (9-3, 4e). Mais très vite, la machine parisienne a pris le dessus, enchaînant un terrible 28-5 pour plier la rencontre avant même la pause (33-57). Avec une adresse extérieure insolente (62 % à 3-points en première mi-temps), le champion de France en titre a étouffé son adversaire.

Edon Maxhuni (15 points) et Tajuan Agee (12) ont tenté de limiter les dégâts, mais Gravelines-Dunkerque a rapidement été dépassé par la profondeur et l’intensité de l’effectif parisien. Nadir Hifi, discret (13 points à 3/14), n’a même pas eu besoin d’être décisif pour que son équipe déroule.

Jean-Christophe Prat prône la patience

Après le match, le coach Jean-Christophe Prat a livré une analyse lucide de la situation dans La Voix du Nord :

« On est battus sèchement par une équipe largement au-dessus. Cela va trop vite partout, à ce moment de la saison. C’est une équipe déjà en place. C’est trop haut. Il faut faire le dos rond. Il n’y a pas de catastrophisme à avoir. On va se servir de ce scénario pour apprendre ».

Le coach nordiste préfère donc retenir les enseignements plutôt que de céder à la panique après ce revers historique (la plus large défaite du BCM sur une première journée depuis 2017). La priorité sera désormais de retrouver de la cohésion collective après une préparation compliquée par les blessures et les arrivées tardives.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

lolo59
Les enseignements ?? Aucun fond de jeu, aucune révolte….même pas niveau elite 2! En sachant qu’il ne manquait que Babb ( le touriste ….. ) Pas de pivot, Chery complètement dépassé et Agee n’est pas un 5 mais bien un 4!! Pas de catastrophisme pour le coach?? Je continue à croire qu’il est vraiment dans le monde des bisounours!!
Répondre
(0) J'aime
