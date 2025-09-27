Recherche
Betclic Élite

Paris démarre la défense de son titre par un carton à Gravelines (+43), Amath M’Baye réussit sa première

Betclic ÉLITE - En déplacement sur le parquet du Stade des Flandres, le Paris Basketball a livré un véritable récital offensif pour s'imposer avec la manière face au BCM Gravelines-Dunkerque (109-66).
00h00
Paris démarre la défense de son titre par un carton à Gravelines (+43), Amath M’Baye réussit sa première

Amath M’Baye, meilleur marqueur du match pour sa première en Betclic ÉLITE

Crédit photo : Julie Dumélié

La saison 2025-2026 de Betclic ÉLITE est bel et bien lancée. Ce samedi soir, quatre affiches se jouaient sur les parquets français. A l'occasion de cette première journée de championnat, le Paris Basketball a fait respecter la hiérarchie en ne laissant aucune chance à des Maritimes qui abordaient ce nouvel exercice déjà diminués (109-66).

– Journée 1

Paris déroule, Gravelines-Dunkerque coule

Privés de l’ailier Chris Babb (1,96 m, 35 ans), décisif dans les deux derniers maintiens du club, les hommes de Jean-Christophe Prat ne sont pas parvenus à tenir la distance face à des Parisiens déjà très en jambes. Après une préparation chaotique et de lourdes défaites à la clé (-32 contre Ostende, -34 face à Cholet, -21 contre l’ASVEL), le BCM Gravelines-Dunkerque s’est logiquement incliné pour son premier match à domicile face à une grosse écurie européenne.

Portés par Justin Robinson (16 points à 5/9, 6 passes décisives et 2 interceptions), les Franciliens n’ont pas fait de détails ce samedi soir au Stade des Flandres. Grâce à une défense agressive et un jeu collectif déjà bien rodé, les Parisiens ont fait en sorte de passer leur frustration de la petite finale de la SuperCoupe LNB perdue contre Boulazac (96-80) sur des Gravelinois dépassés.

En tête de 10 points à l’issue d’un premier quart-temps sérieux (29-19), les joueurs du club de la capitale ont profité des errances défensives adverses pour prendre le large dans cette première mi-temps. Tout comme Nadir Hifi, Derek Willis s’est lui aussi montré précieux côté parisien (12 points et 3 rebonds) pour permettre aux siens de conserver un net avantage à la pause (57-33, 20′).

La barre des 100 points franchie pour Paris

Au retour des vestiaires, le festival offensif s’est poursuivi pour les Parisiens. Impérial dans la raquette maritime, Muhammad Faye (6 points et 9 rebonds) a livré une prestation solide sur le parquet du Stade des Flandre, face à une équipe du BCM incapable de répondre au défi physique.

À l’image de toute l’équipe, Amath M’Baye a pris part à la fête, noircissant lui aussi la feuille de statistiques (17 points et 3 rebonds). Avec 33 points d’avance après trente minutes de jeu (50-83), la formation francilienne a frappé fort d’entrée. Une victoire finale sur le score fleuve de 109 à 66, synonyme de soirée cauchemardesque pour des Maritimes déjà en grande difficulté. Et de démarrer, au mieux, la défense de son titre.

samuel92
Belle entrée en matière des parisiens qui ont bien réagi après le médiocre week-end à Rolland-Garros. La plupart des joueurs ont apporté avec une mention spéciale à Amath M'Baye très en jambe. Victoire à nuancer tout de même au regard de la très faible opposition.
elandu71
Soit Paris est bien plus fort que ce qu'il a laissé apparaitre au pseudo tournoi de la LNB ou soit c'est Gravelines qui est plus faible que prévu. Peut être que c'est les deux en fait. Bref un gros carton en effet dés la premiére journée.
