« C’est un joueur que j’admire énormément » : Ergin Ataman lance l’opération recrutement de Giannis Antetokounmpo au Panathinaïkos !
Ergin Ataman veut faire de Giannis Antetokounmpo un joueur du Panathinaïkos.
Ergin Ataman ne cache pas ses grandes ambitions pour le Panathinaïkos. Lors du media day de son équipe, l’entraîneur turc s’est confié au média S Sport et a exprimé son rêve de voir Giannis Antetokounmpo porter un jour le maillot vert du club d’Athènes.
🗣Ergin Ataman: ''Giannis benim NBA'de en beğendiğim, en komple oyuncu.'' pic.twitter.com/2puLnb08ez
— S Sport (@ssporttr) September 26, 2025
Une invitation ouverte pour la superstar NBA
L’admiration d’Ataman pour le double MVP NBA est sans limite. « Giannis est mon favori, le joueur le plus complet de la NBA. Quand vous le regardez, vous pensez : ‘Comment allons-nous arrêter ce jeu ?’ Il joue meneur, il peut courir en contre-attaque, et il peut tirer dans la raquette. Il peut marquer de partout, et il joue en défense. C’est un joueur que j’admire énormément », a déclaré le coach du Panathinaïkos.
L’entraîneur turc croit d’ailleurs que son rêve peut bien devenir réalité, faisant allusion aux déclarations récentes d’Antetokounmpo concernant son envie de jouer en Europe : « Je ne sais pas si les circonstances nous réuniront un jour. Giannis lui-même a déclaré : ‘Je veux jouer en Europe un jour.’ Dimitris Giannakopoulos l’a vu aussi. Il voulait signer Jokic, mais peut-être que Giannis jouera pour le Panathinaïkos dans le futur ! »
Commentaires