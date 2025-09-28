Recherche
EuroLeague

« C’est un joueur que j’admire énormément » : Ergin Ataman lance l’opération recrutement de Giannis Antetokounmpo au Panathinaïkos !

EUROLEAGUE - Ergin Ataman a ouvertement avoué son émerveillement devant le talent de la star des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo. L'entraîneur turc du Panathinaïkos aimerait recruter le 'Greek Freak', qui semble de plus en plus enclin à retourner en Europe.
00h00
« C’est un joueur que j’admire énormément » : Ergin Ataman lance l’opération recrutement de Giannis Antetokounmpo au Panathinaïkos !

Ergin Ataman veut faire de Giannis Antetokounmpo un joueur du Panathinaïkos.

Crédit photo : Lilian Bordron

Ergin Ataman ne cache pas ses grandes ambitions pour le Panathinaïkos. Lors du media day de son équipe, l’entraîneur turc s’est confié au média S Sport et a exprimé son rêve de voir Giannis Antetokounmpo porter un jour le maillot vert du club d’Athènes.

Une invitation ouverte pour la superstar NBA

L’admiration d’Ataman pour le double MVP NBA est sans limite. « Giannis est mon favori, le joueur le plus complet de la NBA. Quand vous le regardez, vous pensez : ‘Comment allons-nous arrêter ce jeu ?’ Il joue meneur, il peut courir en contre-attaque, et il peut tirer dans la raquette. Il peut marquer de partout, et il joue en défense. C’est un joueur que j’admire énormément », a déclaré le coach du Panathinaïkos.

L’entraîneur turc croit d’ailleurs que son rêve peut bien devenir réalité, faisant allusion aux déclarations récentes d’Antetokounmpo concernant son envie de jouer en Europe : « Je ne sais pas si les circonstances nous réuniront un jour. Giannis lui-même a déclaré : ‘Je veux jouer en Europe un jour.’ Dimitris Giannakopoulos l’a vu aussi. Il voulait signer Jokic, mais peut-être que Giannis jouera pour le Panathinaïkos dans le futur ! »

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
