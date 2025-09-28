« C’est un joueur que j’admire énormément » : Ergin Ataman lance l’opération recrutement de Giannis Antetokounmpo au Panathinaïkos !

Ergin Ataman ne cache pas ses grandes ambitions pour le Panathinaïkos. Lors du media day de son équipe, l’entraîneur turc s’est confié au média S Sport et a exprimé son rêve de voir Giannis Antetokounmpo porter un jour le maillot vert du club d’Athènes.

🗣Ergin Ataman: ''Giannis benim NBA'de en beğendiğim, en komple oyuncu.'' pic.twitter.com/2puLnb08ez — S Sport (@ssporttr) September 26, 2025

Une invitation ouverte pour la superstar NBA

L’admiration d’Ataman pour le double MVP NBA est sans limite. « Giannis est mon favori, le joueur le plus complet de la NBA. Quand vous le regardez, vous pensez : ‘Comment allons-nous arrêter ce jeu ?’ Il joue meneur, il peut courir en contre-attaque, et il peut tirer dans la raquette. Il peut marquer de partout, et il joue en défense. C’est un joueur que j’admire énormément », a déclaré le coach du Panathinaïkos.

L’entraîneur turc croit d’ailleurs que son rêve peut bien devenir réalité, faisant allusion aux déclarations récentes d’Antetokounmpo concernant son envie de jouer en Europe : « Je ne sais pas si les circonstances nous réuniront un jour. Giannis lui-même a déclaré : ‘Je veux jouer en Europe un jour.’ Dimitris Giannakopoulos l’a vu aussi. Il voulait signer Jokic, mais peut-être que Giannis jouera pour le Panathinaïkos dans le futur ! »