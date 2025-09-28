Levallois confirme et prend la tête de la poule A en NM1

Levallois démarre sa saison tambour battant. Après avoir balayé le Pôle France la semaine passée (100-63), l’équipe de Sacha Giffa a confirmé samedi à Chartres, en s’imposant avec autorité. Deux victoires, un différentiel de +51 : les Franciliens affichent déjà leurs ambitions dans cette poule A.

NM1 – Journée 2 Chartres 75 Levallois 89

Une domination au rebond et à 3-points

Dès l’entame, Levallois a pris le contrôle du match, menant de 13 points après seulement cinq minutes (5-18). La différence s’est surtout faite à l’intérieur, où Chartres n’a pas tenu le choc au rebond (43 prises à 30). Les visiteurs ont également fait mouche derrière l’arc avec un solide 13/27 à 3-points.

Un collectif déjà en place

L’équipe francilienne a brillé par la répartition de la marque : 15 points pour Tarik Bruncevic, 14 pour Kevin Thalien, un énorme +/- de +29 pour Kane Milling et une ligne de stats complète pour Jayson Tchicamboud (10 points, 8 passes et 5 rebonds pour 19 d’évaluation).

Chartres a cru au hold-up

Le C’Chartres MB a pourtant réussi à refaire surface, grâce notamment à Yann Siegwarth, allant même jusqu’à reprendre l’avantage dans le dernier quart-temps. Mais trop fébriles en première mi-temps et dépassés dans la raquette, les Chartrains ont fini par céder face à un adversaire mieux armé.

Avec ce deuxième succès consécutif, Levallois s’installe déjà en leader de la poule A de NM1 et confirme son statut d’équipe à battre. Il n’y a d’ailleurs plus que trois équipes invaincues dans la poule A : Levallois donc, Lorient et les Sables Vendée Basket.