Les Sables confirment à l’Arena, Poissy frappe à Rennes ; dans la poule B, Berck lance sa saison, LyonSO surprend Fos, Boulogne en costaud à Charleville

Disputée en grande partie ce vendredi 26 septembre, la 2e journée de NM1 a confirmé des tendances naissantes : Les Sables confirment leur allant dans leur nouvelle salle, Poissy avance avec autorité, Lorient s’installe en haut de tableau. Dans l’autre poule, Berck lance sa saison en maîtrisant le finaliste 2025, LYONSO enchaîne une victoire signature contre Fos, pendant que Boulogne assume son statut à l’extérieur. Deux rencontres restent au programme pour boucler entièrement ce 2e épisode.

Poule A — Les Sables plient le money-time, Poissy et Lorient tracent leur sillon

Les Sables ont gagné un match accroché et très physique contre Tarbes-Lourdes (81-77), portés par un dernier quart-temps autoritaire dans leur Arena. François Sence a salué la maturité de son groupe et l’ambition d’installer l’Arena comme place forte de la saison : « On a une équipe jeune… je suis très fier de ces jeunes. On est aussi allé chercher la salle avec l’ambition de remplir cette belle structure pendant la saison » (Ouest-France). Après un gros trou d’air au retour des vestiaires, le LSVB a retrouvé ses repères en s’appuyant sur Martel, Prolhac et Gassama pour verrouiller la fin.

Poissy a réalisé un coup de maître à Rennes (73-87) en dictant le rythme et en sanctionnant de loin. Les Rennais, malgré les efforts de Thillier et Davis, n’ont pas pu effacer le run du deuxième quart qui a fait basculer la rencontre. Lorient a très vite installé sa domination contre Angers (72-62) avec un 18-4 initial et un duo Amarh–Franceschi en pleine réussite ; Pascal Thibaud a rappelé la quête de régularité : « On est vraiment très bien rentré dans le match… la clé vers le haut du tableau, c’est la régularité » (Ouest-France).

Val de Seine a remporté un vrai bras de fer à Fougères (81-87) en s’imposant dans l’intensité et en profitant des creux d’adresse locaux. Tours a résisté au retour furieux de Toulouse pour empocher une victoire au couteau (83-82), les Toros ayant échoué à un souffle après avoir effacé un -16 à cinq minutes de la fin. La journée se conclura samedi avec Chartres – Levallois, puis mardi 7 octobre avec Pôle France – Vitré.

Poule B — Berck lance la machine, LyonSO surprend Fos, Boulogne serre le jeu

Berck a réussi des débuts convaincants en championnat contre Mulhouse (83-75). Après un démarrage crispé, l’ABBR a renversé le match sur un 11-0 et a tenu son avance jusqu’au bout en s’appuyant sur Paumier, Hénocq et Bordes. Raphaël Pascual a mis en avant l’identité collective : « On a construit un groupe sur la solidarité et l’engagement… j’ai vraiment un groupe de douze mecs investis » (La Voix du Nord).

Le SCABB a signé un succès référence à Besançon (72-78) après avoir compté -18 à la 15e minute. Les Ligériens ont durci la défense, remis la main sur le tempo et fini en patron. Marc Berjoan a souligné l’état d’esprit : « Les joueurs se sont comportés en guerriers… avec cet esprit je pense que nous y arriverons » (Le Progrès). Plus à l’est, Boulogne a pris un succès de caractère à Charleville (74-77) au terme d’un duel d’intensité, s’appuyant sur l’adresse d’Hannequin et la tenue au rebond dans le money-time.

LyonSO a confirmé son tempérament en dominant Fos (82-77), fort d’un énorme volume au rebond (notamment offensif) et d’un vrai coup d’accélérateur après la pause. Philippe Hervé a insisté sur les fondamentaux : « Les deux points forts de cette équipe doivent être la défense et le rebond offensif… ces deux victoires sont inestimables » (Le Progrès). Côté BYers, la frustration était palpable : « Il faut que tout le monde prenne conscience de la difficulté de ce championnat… on a voulu trop jouer », regrettait Emmanuel Schmitt (La Provence). Dans les autres rencontres, Le Havre a maîtrisé son déplacement à Metz (62-76), Orchies a débordé Salon après la pause (69-77) avec un Yanik Blanc tranchant, et Saint-Vallier a décroché sa première en maîtrisant Loon-Plage (93-88).