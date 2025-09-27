Recherche
NM1

Les Sables confirment à l’Arena, Poissy frappe à Rennes ; dans la poule B, Berck lance sa saison, LyonSO surprend Fos, Boulogne en costaud à Charleville

NM1 – Les Sables Vendée Basket ont fini plus forts contre Tarbes-Lourdes (81-77) dans une Arena déjà bouillante, Poissy a imposé sa loi à Rennes (73-87) et Lorient a contrôlé Angers (72-62). Dans la poule B, Berck a réussi ses débuts face à Mulhouse (83-75), LYONSO a dominé Fos (82-77) et Boulogne s’est imposé à Charleville (74-77). Il reste Chartres – Levallois (samedi) et Pôle France – Vitré (mardi 7 octobre).
Résumé
Les Sables confirment à l'Arena, Poissy frappe à Rennes ; dans la poule B, Berck lance sa saison, LyonSO surprend Fos, Boulogne en costaud à Charleville

Jonathan Hoyaux et Saint-Vallier ont signé leur premier succès à domicile

Crédit photo : Saint Vallier Basket Drôme

Disputée en grande partie ce vendredi 26 septembre, la 2e journée de NM1 a confirmé des tendances naissantes : Les Sables confirment leur allant dans leur nouvelle salle, Poissy avance avec autorité, Lorient s’installe en haut de tableau. Dans l’autre poule, Berck lance sa saison en maîtrisant le finaliste 2025, LYONSO enchaîne une victoire signature contre Fos, pendant que Boulogne assume son statut à l’extérieur. Deux rencontres restent au programme pour boucler entièrement ce 2e épisode.

Poule A — Les Sables plient le money-time, Poissy et Lorient tracent leur sillon

Les Sables ont gagné un match accroché et très physique contre Tarbes-Lourdes (81-77), portés par un dernier quart-temps autoritaire dans leur Arena. François Sence a salué la maturité de son groupe et l’ambition d’installer l’Arena comme place forte de la saison : « On a une équipe jeune… je suis très fier de ces jeunes. On est aussi allé chercher la salle avec l’ambition de remplir cette belle structure pendant la saison » (Ouest-France). Après un gros trou d’air au retour des vestiaires, le LSVB a retrouvé ses repères en s’appuyant sur Martel, Prolhac et Gassama pour verrouiller la fin.

Poissy a réalisé un coup de maître à Rennes (73-87) en dictant le rythme et en sanctionnant de loin. Les Rennais, malgré les efforts de Thillier et Davis, n’ont pas pu effacer le run du deuxième quart qui a fait basculer la rencontre. Lorient a très vite installé sa domination contre Angers (72-62) avec un 18-4 initial et un duo Amarh–Franceschi en pleine réussite ; Pascal Thibaud a rappelé la quête de régularité : « On est vraiment très bien rentré dans le match… la clé vers le haut du tableau, c’est la régularité » (Ouest-France).

Val de Seine a remporté un vrai bras de fer à Fougères (81-87) en s’imposant dans l’intensité et en profitant des creux d’adresse locaux. Tours a résisté au retour furieux de Toulouse pour empocher une victoire au couteau (83-82), les Toros ayant échoué à un souffle après avoir effacé un -16 à cinq minutes de la fin. La journée se conclura samedi avec Chartres – Levallois, puis mardi 7 octobre avec Pôle France – Vitré.

NM1 – Journée 2
26/09/2025
SAB Sables Vendée Basket
81 77
TAR Tarbes-Lourdes
REN Rennes
73 87
POI Poissy
TOU Tours
83 82
TOU Toulouse
FOU Pays de Fougères
81 87
VDS Val de Seine Basket
LOR Lorient
72 62
ANG Angers
27/09/2025
CHA Chartres
LEV Levallois
07/10/2025
PFB Pôle France
VIT Vitré

 

Poule B — Berck lance la machine, LyonSO surprend Fos, Boulogne serre le jeu

Berck a réussi des débuts convaincants en championnat contre Mulhouse (83-75). Après un démarrage crispé, l’ABBR a renversé le match sur un 11-0 et a tenu son avance jusqu’au bout en s’appuyant sur Paumier, Hénocq et Bordes. Raphaël Pascual a mis en avant l’identité collective : « On a construit un groupe sur la solidarité et l’engagement… j’ai vraiment un groupe de douze mecs investis » (La Voix du Nord).

Le SCABB a signé un succès référence à Besançon (72-78) après avoir compté -18 à la 15e minute. Les Ligériens ont durci la défense, remis la main sur le tempo et fini en patron. Marc Berjoan a souligné l’état d’esprit : « Les joueurs se sont comportés en guerriers… avec cet esprit je pense que nous y arriverons » (Le Progrès). Plus à l’est, Boulogne a pris un succès de caractère à Charleville (74-77) au terme d’un duel d’intensité, s’appuyant sur l’adresse d’Hannequin et la tenue au rebond dans le money-time.

LyonSO a confirmé son tempérament en dominant Fos (82-77), fort d’un énorme volume au rebond (notamment offensif) et d’un vrai coup d’accélérateur après la pause. Philippe Hervé a insisté sur les fondamentaux : « Les deux points forts de cette équipe doivent être la défense et le rebond offensif… ces deux victoires sont inestimables » (Le Progrès). Côté BYers, la frustration était palpable : « Il faut que tout le monde prenne conscience de la difficulté de ce championnat… on a voulu trop jouer », regrettait Emmanuel Schmitt (La Provence). Dans les autres rencontres, Le Havre a maîtrisé son déplacement à Metz (62-76), Orchies a débordé Salon après la pause (69-77) avec un Yanik Blanc tranchant, et Saint-Vallier a décroché sa première en maîtrisant Loon-Plage (93-88).

NM1 – Journée 2
26/09/2025
BER Berck Rang du Fliers
83 75
MUL Mulhouse Mustangs
CHA Charleville-Méz.
74 77
BOU Boulogne-sur-Mer
BES Besançon
72 78
SCA SCABB Lab
MET Metz
62 76
STB Le Havre
LYO LyonSO
82 77
FOS Fos Provence
SAL Pays Salonais Basket 13
69 77
ORC Orchies
SVB Saint-Vallier
93 88
LOO Loon Plage
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
