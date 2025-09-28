Achille Polonara donne de ses nouvelles après sa greffe de moelle osseuse

Diagnostiqué avec une leucémie myéloïde en juin dernier, l’ailier-fort italien Achille Polonara (2,05 m, 33 ans) vient de recevoir une greffe de moelle osseuse après avoir trouvé une donneuse compatible. Le joueur lui-même a souhaité rassurer ses supporters en publiant une story sur Instagram depuis son lit d’hôpital.

Après l’espoir, l’objectif de retrouver les terrains

Sur la photo, Polonara affiche un signe de victoire avec ses doigts, accompagné du message en italien : « Transplantation faite, tout va bien ». Cette greffe de moelle osseuse représente un traitement fondamental dans la bataille que mène le basketteur contre la leucémie myéloïde aiguë. L’intervention a pu être réalisée grâce à l’identification récente d’une moelle osseuse compatible à 90% provenant d’une donneuse américaine.

La réussite de cette greffe marque une étape importante dans le processus de guérison du joueur, qui peut désormais envisager l’avenir avec davantage de sérénité. En effet, malgré cette épreuve de santé, Polonara avait récemment accepté la proposition de transfert vers la Dinamo Sassari, gardant l’espoir de poursuivre sa carrière professionnelle tout en menant son combat médical.