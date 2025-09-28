Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Achille Polonara donne de ses nouvelles après sa greffe de moelle osseuse

L'ailier italien Achille Polonara a confirmé le succès de l'intervention médicale visant à traiter la leucémie myéloïde aiguë dont il est atteint. Le basketteur italien de 33 ans, qui rejoint Sassari, s'est fait greffer la moelle osseuse d'une donneuse américaine, et espère toujours retrouver les terrains.
|
00h00
Résumé
Écouter
Achille Polonara donne de ses nouvelles après sa greffe de moelle osseuse

Le joueur italien Achille Polonara a reçu une greffe de la moelle osseuse.

Crédit photo : Achille Polonara, via Instagram

Diagnostiqué avec une leucémie myéloïde en juin dernier, l’ailier-fort italien Achille Polonara (2,05 m, 33 ans) vient de recevoir une greffe de moelle osseuse après avoir trouvé une donneuse compatible. Le joueur lui-même a souhaité rassurer ses supporters en publiant une story sur Instagram depuis son lit d’hôpital.

Achille Polonara a donné de ses nouvelles depuis son lit d’hôpital, quelques temps après sa greffe de moelle osseuse. crédit photo : Instagram.

Après l’espoir, l’objectif de retrouver les terrains

Sur la photo, Polonara affiche un signe de victoire avec ses doigts, accompagné du message en italien : « Transplantation faite, tout va bien »Cette greffe de moelle osseuse représente un traitement fondamental dans la bataille que mène le basketteur contre la leucémie myéloïde aiguë. L’intervention a pu être réalisée grâce à l’identification récente d’une moelle osseuse compatible à 90% provenant d’une donneuse américaine.

La réussite de cette greffe marque une étape importante dans le processus de guérison du joueur, qui peut désormais envisager l’avenir avec davantage de sérénité. En effet, malgré cette épreuve de santé, Polonara avait récemment accepté la proposition de transfert vers la Dinamo Sassari, gardant l’espoir de poursuivre sa carrière professionnelle tout en menant son combat médical.

LIRE AUSSI
L'ancien joueur de la Virtus Bologne a livré un témoignage poignant aux médias italiens sur son combat contre la leucémie myéloïde.
Le combat continue pour Achille Polonara face à la leucémie : une greffe de moelle osseuse programmée – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Aaron Towo-Nansi a vécu une belle journée ce samedi 27 septembre
Espoirs ELITE
00h00La belle soirée d’Aaron Towo-Nansi : un record en Espoirs puis une première entrée en Betclic ÉLITE
EuroLeague
00h00Le prodige finlandais Miikka Muurinen explique son choix de rejoindre le Partizan Belgrade
À l’étranger
00h00Achille Polonara donne de ses nouvelles après sa greffe de moelle osseuse
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
Théo Maledon n'a joué que 2 minutes 36 en demi-finales de la SuperCopa
Liga Endesa
00h00Théo Maledon rechute dès son retour avec le Real Madrid
Pierre Jackson au Liban
À l’étranger
00h00Un ancien joueur de l’ASVEL et de la JL Bourg signe en Égypte
LBWL
00h00Le Match des Champions pour les Flammes Carolo !
Betclic ELITE
00h00Paris démarre la défense de son titre par un carton à Gravelines (+43), Amath M’Baye réussit sa première
Betclic ELITE
00h00Limoges s’offre la JL Bourg, Cholet étouffe la SIG, Angelo Warner porte Boulazac vers une grosse victoire
ELITE 2
00h00« L’ÉLITE 2 doit être la division des jeunes français » : Blois lance le premier 2008 du championnat !
1 / 0
Livenews NBA
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
1 / 0