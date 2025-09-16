Recherche
À l’étranger

Le combat continue pour Achille Polonara face à la leucémie : une greffe de moelle osseuse programmée

L'ancien joueur de la Virtus Bologne a livré un témoignage poignant aux médias italiens sur son combat contre la leucémie myéloïde. Il a par ailleurs annoncé qu'une donneuse américaine compatible a été trouvée, pour une greffe de moelle osseuse prévue fin septembre.
00h00
Le combat continue pour Achille Polonara face à la leucémie : une greffe de moelle osseuse programmée
Crédit photo : FIBA

Achille Polonara (2,05 m, 33 ans) traverse l’une des épreuves les plus difficiles de sa vie. Diagnostiqué avec une leucémie myéloïde en juin dernier, l’ailier-fort italien s’apprête à subir une greffe de moelle osseuse après avoir trouvé une donneuse compatible.

De retour à Bologne après un traitement à Valence, Polonara s’est confié à l’émission italienne Le Iene sur son état de santé et les moments les plus sombres qu’il a traversés. « Il y a eu un moment où j’ai pensé à tout arrêter, puis j’ai pensé à mes enfants et à ma femme », a-t-il avoué avec émotion.

Une greffe programmée fin septembre

Le calendrier de traitement de Polonara est désormais établi. « Lundi 15 septembre, je ferai quelques examens pour la greffe de moelle osseuse, puis mardi je serai hospitalisé », a-t-il expliqué. « Je devrai subir un cycle de chimiothérapie qui durera 5-6 jours. La greffe devrait avoir lieu vers le 23-24 septembre. »

L’ancien international italien a « eu de la chance » de trouver rapidement une donneuse, a-t-il confié en évoquant une jeune femme américaine. « Il y avait deux donneurs compatibles à 90%, dont un Allemand, mais ils ont opté pour elle après avoir pu entrer en contact immédiatement. »

Le soutien de sa famille et du monde du basket

Malgré les moments difficiles, Polonara puise sa force dans l’affection de ses proches et du milieu basketballistique. « Il y a eu des moments durs, mais l’affection montrée par tant de personnes m’a aidé à rester positif et à regarder vers l’avant avec optimisme », a-t-il déclaré. « J’ai reçu beaucoup de messages et d’appels téléphoniques, du monde du basket et d’ailleurs, et ma femme et mes enfants m’ont donné la force de regarder vers l’avant avec positivité ».Le joueur a particulièrement été touché par le soutien de Marco Belinelli, avec qui il s’est entretenu quotidiennement, ainsi que par ses coéquipiers de l’équipe nationale et le désormais ex-sélectionneur Gianmarco Pozzecco.

Après avoir quitté la Virtus Bologne, Polonara a signé avec Dinamo Sassari pour la saison à venir, gardant espoir de pouvoir rejouer. « J’ai accepté l’offre de Sassari, parce que mon rêve est d’essayer de jouer à nouveau », a-t-il confirmé. « Si j’avais accepté un rôle de scout, cela aurait signifié abandonner. Mon objectif est d’être médicalement autorisé à reprendre l’action. »

Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
