Charleville-Mézières fait un grand pas vers le maintien, Landerneau poursuit son redressement

Pour la deuxième journée des playdowns LFB, les Flammes Carolo se sont imposés dans la douleur face à la Roche Vendée (77-72) tandis que Landerneau a enchaîné en disposant de Saint-Amand;

Charleville-Mézières est parvenu à battre, difficilement, La Roche Vendée (77-72). Le club des Ardennes s’est pourtant fait une belle frayeur en laissant revenir le RVBC à deux longueurs (74-72) à une minute de la fin. Les joueuses d’Emmanuel Body ont même eu la possession de l’égalisation, manquée par Tiffany Clarke, intenable par ailleurs (23 points et 5 rebonds). Une faute antisportive sifflée à Ana Suarez à 10 secondes de la fin a eu raison du retour vendéen. Vaincues en ouverture à Landerneau (66-73), les Carolomacériennes se relancent, grâce notamment à l’impact de Sara Chevaugeon (22 points à 8/13 et 4 passes décisives) et Jasmine Walker (18 points et 10 rebonds).

Les Flammes décrochent une victoire importante dans une Guinguette Arena chauffée à blanc 🔥🌋

L’Assaut continue pour sauver chèrement sa peau dans l’élite. On y croit ❗️ pic.twitter.com/XT7TlJYB3j — Flammes Carolo (@FlammesCarolo) April 23, 2024

Dans l’autre match, Landerneau a disposé, assez facilement, de Saint-Amand (59-71). Dès la mi-temps, les Bretonnes avaient fait le travail (41-27), avec une domination du duo Amy Okonkwo – Evelyn Akhator, auteur de plus de 50% des points du LBB à la pause. Par la suite, Landerneau n’a pas été inquiété par une équipe de Saint-Amand trop indisciplinée (23 balles perdues). Amy Okonkwo termine la rencontre avec un joli double-double (21 points et 10 rebonds).

Les Flammes s’échappent

Dans une formule où seul le dernier de ce mini-championnat de 4 descendra en LF2, les Flammes Carolo ont donc réalisé un immense pas vers le maintien.

Le classement après la J2

1. Charleville-Mézières (13 points |5-3)

2. Roche Vendée* (11 points | 4-4)

3. Saint-Amand (11 points | 3-5)

4. Landerneau* (11 points | 4-4)