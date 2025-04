Chartres reste en vie dans la course au maintien en La Boulangère Wonderligue

Chartres n’a pas encore dit son dernier mot. Lanterne rouge des playdowns de La Boulangère Wonderligue, l’équipe d’Eure-et-Loir a remporté un match crucial à La Roche Vendée (69-72), ce mercredi 23 avril. Une bouffée d’oxygène pour des Bluelights jusque-là sans succès dans cette phase.

Une victoire logique mais arrachée

Devant au score du début à la fin, les joueuses de Chartres ont su résister au retour tardif mais intense de La Roche Vendée. Rosanne Le Seyec a brillé comme jamais avec 15 points et 9 rebonds, épaulée par Vaciana Gomis (15 points) et Sarah Ousfar (11 points, 8 rebonds). De son côté, Brooke McCarty-Williams a manqué deux balles d’égalisation dans les derniers instants, laissant échapper le hold-up vendéen.

Villeneuve d’Ascq résiste au retour de Landerneau

Dans l’autre rencontre de cette deuxième journée de playdowns, Villeneuve d’Ascq s’est fait peur face à Landerneau (66-63). Pourtant largement devant après trois quarts-temps (58-38), les Nordistes ont vu revenir les Bretonnes, portées par Nausia Woolfolk (15 points) et Evelyn Akhator (9 points, 9 rebonds). Heureusement pour les Guerrières, Marie-Paule Foppossi (18 points) et Marie-Eve Paget (12 points) ont permis de sauver les meubles dans le money-time. Rappelons toutefois que l’ESBVA-LM, déjà maintenu, n’a plus rien à jouer cette saison.

Classement et suite des playdowns

Malgré cette victoire, Chartres reste dernier avec une seule victoire en huit matchs, mais le succès en Vendée lui redonne une infime chance de maintien. Tout se jouera probablement lors de la prochaine journée avec la réception de Landerneau, pendant que Roche Vendée accueillera Villeneuve d’Ascq le mercredi 30 avril. Entre temps, les équipes vont se préparer et bénéficieront d’un week-end off avec les finales de Coupe de France.