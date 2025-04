Villeneuve-d’Ascq laisse partir trois joueuses en WNBA

Officiellement maintenu après sa facile victoire à Chartres en ouverture des playdowns (82-61), Villeneuve-d’Ascq n’a plus rien à jouer sur les cinq derniers matchs de la saison.

Leite, Peters et Zellous ne feront pas la fin de saison

Ainsi, le club vainqueur de l’EuroCup a accepté de libérer ses trois joueuses sollicitées par les sirènes de la WNBA : Carla Leite, l’une des figures de la nouvelle franchise des Golden State Valkyries, ainsi que les deux qui vont rejoindre l’ancien coach Rachid Meziane à Connecticut.

Il y a Haley Peters, qui tentera de retrouver la WNBA pour la première fois depuis 2019 avec un training camp contract au Sun, et Shavonte Zellous, qui s’est vue confier un rôle (de stagiaire au département du développement basket) dans le staff élargi du technicien clermontois. Si l’avenir des deux Américaines reste indéterminé, Carla Leite ne reviendra plus à l’ESBVA et va mettre le cap sur Saragosse.

En revanche, à l’occasion de la réception de Landerneau ce mercredi, Villeneuve-d’Ascq pourra compter sur Khari Clark, qui n’a pu jouer que 113 secondes en avril à cause d’une blessure à la cheville. Touchée au genou, Aminata Gueye est elle incertaine.