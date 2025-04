Carla Leite suit Aminata Gueye à Saragosse

Carla Leite (1,75 m, 20 ans) va poursuivre sa carrière en Espagne. L’arrière-meneuse française, formée dans le Var puis à l’ASVEL Féminin, révélation à Tarbes et récente championne d’EuroCup avec Villeneuve d’Ascq, s’est engagée avec le club de Saragosse selon la page X rookie. Un choix qui s’inscrit dans une tendance de fond : celle de la migration des talents français vers la Liga Endesa féminine, championnat où évoluent déjà plusieurs Tricolores, comme Marie Mané cette saison ou Christelle Diallo l’an dernier, également à Saragosse.

✍️🏼 EuroCup Women MVP Carla Leite joined Casademont Zaragoza for the next season. pic.twitter.com/jPPLGxwFji

— ʀᴏᴏᴋɪᴇ 👻 (@CoachRookie) April 7, 2025