Chaundee Brown, l’espion d’Oldenburg avant la finale du groupe à Strasbourg

BCL - Alors que Strasbourg et Oldenburg se disputeront leur avenir européen ce mardi au Rhénus, le club allemand vient de recruter Chaundee Brown, libéré samedi par la SIG. Il ne disputera toutefois pas ce match décisif.

Libéré samedi matin par Strasbourg, Chaundee Brown pourrait être de retour dès… mardi soir au Rhénus. Embauché par Oldenburg, adversaire de la SIG demain lors d’un match qui dictera l’avenir continental des deux équipes, l’ancien ailier des Los Angeles Lakers ne sera certes pas qualifié pour cette rencontre mais pourra distiller tout son savoir des systèmes alsaciens et des habitudes de ses ex-coéquipiers à son nouvel entraîneur, Pedro Calles.

« Je suis heureux d’être à Oldenburg et reconnaissant pour cette opportunité », a-t-il déjà déclaré. « En tant que joueur, je me décrirais comme quelqu’un qui veut jouer avec beaucoup d’énergie et d’engagement. J’espère aider l’équipe et je donnerai tout ce que j’ai pour y parvenir. » Beaucoup trop erratique au shoot (19% de moyenne à 3-points en Betclic ÉLITE), Chaundee Brown a pourtant des qualités athlétiques et défensives à faire valoir. Ce qui nécessitera certainement une première compréhension du jeu européen. Logique puisque son passage en Alsace (8,4 points à 42% et 2,3 rebonds en 21 matchs) était sa toute première sur le continent. Mais selon le résultat de l’opposition de mardi, il pourrait continuer à évoluer en BCL, lui qui avait été très précieux pour la SIG lors de la victoire en Basse-Saxe mi-octobre (13 points et 4 rebonds).