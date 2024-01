Cheikh Mbacke Diong, un nouveau pivot à Orchies

Orchies a signé la performance de la 22e journée de Nationale 1 masculine (NM1) en s’imposant chez le leader de la poule, le Hyères-Toulon Var Basket. L’autre bonne nouvelle pour le BCO, c’est que l’effectif est de plus en plus complet.

En effet, un nouveau pivot arrive. Il s’agit de Cheikh Mbacke Diong (2,11 m, 24 ans). Le Sénégalais est passé professionnel en 2022 après un cursus NCAA partagé entre UNLV (de 2017 à 2021) et UCF. Dissuasif, il avait un vrai rôle après sa saison freshman plus discrète (9 minutes en moyenne sur 29 entrées). Ainsi, en 2020-2021, le natif de Dakar tournait à 8,9 points à 60,7% de réussite aux tirs, 7,4 rebonds et 1 contre en 28 minutes de moyenne.

Depuis, il a découvert le basketball professionnel au KK Mornar Bar en Ligue adriatique (10 rencontres pour 4,8 points à 40% et 4,5 rebonds en 16 minutes) puis à l’Alba Fehérvar en Hongrie (7,4 points à 73,3% et 3,8 rebonds en 15 minutes sur 20 matches). A l’intersaison 2023, il avait signé pour le club israélien de l’Hapoel Gilboa Galil mais la situation sur place l’a poussé à rentrer aux États-Unis, où il continuait à s’entraîner. Cheikh Mbacke Diong va donc retrouver la compétition à Orchies, dans un club qui aspire à continuer à remonter au classement après une saison jusqu’ici très mouvementée. Durant la trêve, le club nordiste avait fait venir Andrew Jones qui tourne à 15,5 points de moyenne après quatre rencontres, peu après avoir changé d’entraîneur.