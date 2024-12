Chez la JL Bourg, Julien Mahé veut voir Saint-Quentin « rivaliser avec ce type d’adversaire »

Parmi les grosses affiches de la 14e et dernière journée de l’année 2024, l’on retrouve la confrontation entre la JL Bourg et Saint-Quentin ce vendredi 27 décembre. Entre le 6e et le 4e du championnat, à égalité de bilan (8 victoires chacun), c’est une place à la Leaders Cup qui sera décerné au vainqueur de la rencontre à Ékinox.

Sauf que Saint-Quentin, malgré sa belle place au pied du podium de la Betclic ELITE (4e), peine contre les grosses équipes cette saison. Ainsi, hormis sa victoire contre Monaco en ouverture de l’exercice 2024-2024, le SQBB a souvent été impuissant face à des formations favorites sur le papier, que ce soit en Betclic ELITE (Paris, ASVEL, Cholet) ou en BCL (Tenerife, Karsiyaka). Alors pour son entraîneur Julien Mahé, la priorité chez la JL Bourg sera « rivaliser avec ce type d’adversaire ».

« Avec déjà huit victoires au compteur, on peut aborder ce match sans une pression démesurée », estime-t-il auprès de L’Aisne Nouvelle. « Ce que je veux, c’est voir mon équipe capable de rivaliser avec ce type d’adversaire ». Il ajoute également ceci sur le site officiel du SQBB : « Ce match nous poussera à élever notre niveau d’intensité et de rigueur, comme l’exige ce genre de confrontation. »

D’autant que Saint-Quentin devra faire sans Marcus Santos-Silva (2,01 m, 27 ans) sur cette rencontre, malade et resté dans l’Aisne donc. Le coup d’envoi de la rencontre entre la JL Bourg et Saint-Quentin est prévu à 20h30 à Ékinox.