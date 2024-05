Cholet a repris son destin en main pour les playoffs : « On est de retour »

Cinq équipes peuvent encore prétendre aux deux dernières places en playoffs, dont Cholet Basket. Grâce à sa dernière victoire à Monaco, à l’effectif largement remanié sur cette partie, le club des Mauges est resté dans la course au top 8. Et même bien plus que cela.

Contre l’Élan Chalon, ça sera « comme une finale, un match de playoffs »

En effet, CB fait partie des deux équipes, avec Saint-Quentin, à avoir son destin en main pour la dernière journée de Betclic ELITE ce samedi 11 mai. En cas de victoire contre Chalon-sur-Saône, les playoffs seront assurés pour Laurent Vila et ses joueurs.

« On va l’aborder (le match contre l’Élan Chalon) avec beaucoup d’intensité, décrit Gérald Ayayi à Ouest-France. Ce sera au-delà de la qualification en playoffs : on voudra se racheter devant notre public, auquel on a fait vivre un mois d’avril pas facile. Il faut aller au-dessus de l’enjeu et avoir la mentalité pour sortir un gros match pour vraiment montrer qu’on a sorti la tête de l’eau. »

Cette rencontre face aux Chalonnais sera même abordé déjà « comme une finale, un match de playoffs » décrit Gérald Ayayi, en espérant que le match à Monaco ait servi de « déclic ». Mais en cas de déconvenue, cette dernière journée de championnat serait peut-être le dernier match de Laurent Vila et de son équipe cette saison. Gérald Ayayi, en fin de contrat avec CB, se voit lui pourquoi pas rester dans les Mauges.

« Oui, bien sûr : je me sens bien à Cholet, glisse le frère de Joël Ayayi. Je ne me vois pas forcément comme un vagabond, j’aime bien me poser, construire sur plusieurs années dans les endroits où je me sens bien. Et je me sens bien à Cholet. Dans les discussions, Cholet a une place forte dans mon cœur. »

Mais l’arrière meneur choletais voudra prolonger l’aventure de cette saison 2023-24 un peu plus longtemps. Une victoire face à l’Élan Chalon ce samedi 11 mai (19h15) à la Meilleraie l’assurait d’office. Dans le cas contraire, il faudra compter sur une victoire de Saint-Quentin et du Mans lors de cette dernière journée décisive.