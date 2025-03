Cholet Basket cale face au Mans et voit Bourg s’éloigner en tête du championnat

Après une série de neuf victoires consécutives, les Espoirs de Cholet Basket ont connu un coup d’arrêt brutal ce mercredi 19 mars en match en retard de la 19e journée. Face à des Manceaux en pleine confiance et portés par les frères Grasshoff (27 points pour Loïs, 14 pour Bastien), les joueurs de Régis Boissié – qui faisaient sans Aaron Towo-Nansi, touché au mollet – n’ont jamais réussi à rentrer dans leur match. « On est tombé sur une belle équipe du Mans, qui a eu beaucoup d’adresse. On n’avait pas d’intensité dans ce qu’on faisait, tout était sans rythme et sans vie », a déclaré l’entraîneur choletais à Ouest-France.

Un début de match à sens unique

Dès les premières minutes, Le Mans a imposé son tempo, creusant rapidement un écart significatif (7-15, 5e ; 18-27, 10e). Malgré quelques sursauts, Cholet n’est jamais parvenu à revenir à hauteur de son adversaire (36-44 à la mi-temps). En seconde période, les Sarthois ont accéléré, mettant un coup d’arrêt définitif aux espoirs de remontée choletais (42-61, 24e ; 73-102, 40e).

Bourg-en-Bresse s’envole vers le titre

Cette défaite complique les affaires de Cholet Basket dans la course au titre. Avec trois victoires de retard sur la JL Bourg (19 victoires, 2 défaites), le leader du championnat Espoirs ELITE, les Choletais voient leurs chances de revenir au classement s’amenuiser à neuf journées de la fin. Leur prochain affrontement face aux Burgiens, prévu le 17 mai pour la dernière journée, pourrait ne plus avoir d’incidence sur le titre si Bourg continue sur sa lancée.

Avant cela, les jeunes de Régis Boissié auront à cœur de se racheter lors du prochain match face à La Rochelle, ce samedi 22 mars, avant de retrouver Le Mans, dans 10 jours en terre sarthoise.