Cholet écrase Le Mans et s’offre un match référence avant la reprise

Le Cholet Basket a frappé fort ce dimanche à Sablé-sur-Sarthe. Opposés au MSB pour la troisième fois de la préparation, les hommes de Fabrice Lefrançois n’ont laissé aucune chance à leurs voisins, s’imposant largement 102 à 71. Une démonstration qui pourrait bien servir de référence pour la suite de leur préparation.

Chibuzo Agbo, l’arme fatale

Auteur de 22 points à 6/7 derrière l’arc, Chibuzo Agbo a marqué les esprits. En réussite totale, l’ailier américano-nigérian a enchaîné cinq tirs primés consécutifs en première mi-temps, permettant à CB de faire le break avant la pause (49-35). Son adresse, combinée à l’impact défensif et au volume de rebonds de son équipe (40 contre 22), a assommé un MSB incapable de suivre le rythme.

🎶 "MVP, MVP, MVP" 🎶 Chibuzo est élu MVP du tournoi de Sablé ! 😁#CBFAMILY pic.twitter.com/AAQQJJ8Su0 — Cholet Basket (@CB_officiel) September 14, 2025

Une intensité des deux côtés du terrain

Cholet n’a pas seulement brillé en attaque. Limiter Le Mans à 71 points, une équipe jusque-là prolifique en préparation (plus de 92 points de moyenne), est un signal fort. « Défensivement, j’ai vraiment senti qu’on était sur la même page », a souligné Fabrice Lefrançois dans le Courrier de l’Ouest. L’entraîneur de CB n’a pas caché sa satisfaction : « Sur la prépa, c’est sans doute notre match référence, et c’est bien pour la confiance ».

Le Mans en souffrance

Côté MSB, seul Shannon Bogues (17 points) a surnagé. Trevor Hudgins, attendu comme le chef d’orchestre de l’équipe, a fini à 0 point à la mi-temps et n’a jamais pu peser. Trop dominés au rebond et maladroits aux lancers (12/23), les Sarthois ont vite décroché malgré quelques sursauts. À une semaine de la Supercoupe à Roland-Garros, il faudra vite rebondir.

Cholet prêt pour Limoges

Avec cette large victoire, CB boucle son tournoi de Sablé sur une note très positive. Avant de lancer officiellement sa saison de Betclic ELITE, l’équipe affrontera Limoges le week-end prochain à la Meilleraie. De quoi confirmer les belles promesses aperçues en Sarthe.