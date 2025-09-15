Recherche
Présaison

Cholet écrase Le Mans et s’offre un match référence avant la reprise

Betclic ELITE - Cholet Basket a dominé le Mans Sarthe Basket ce dimanche 14 septembre en finale du tournoi de Sablé (102-71). Portés par leur adresse extérieure et un Chibuzo Agbo incandescent, les Choletais envoient un message fort à quinze jours du début du championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Cholet écrase Le Mans et s’offre un match référence avant la reprise

Cholet a remporté le tournoi de Sablé-sur-Sarthe

Crédit photo : Cholet Basket

Le Cholet Basket a frappé fort ce dimanche à Sablé-sur-Sarthe. Opposés au MSB pour la troisième fois de la préparation, les hommes de Fabrice Lefrançois n’ont laissé aucune chance à leurs voisins, s’imposant largement 102 à 71. Une démonstration qui pourrait bien servir de référence pour la suite de leur préparation.

Chibuzo Agbo, l’arme fatale

Auteur de 22 points à 6/7 derrière l’arc, Chibuzo Agbo a marqué les esprits. En réussite totale, l’ailier américano-nigérian a enchaîné cinq tirs primés consécutifs en première mi-temps, permettant à CB de faire le break avant la pause (49-35). Son adresse, combinée à l’impact défensif et au volume de rebonds de son équipe (40 contre 22), a assommé un MSB incapable de suivre le rythme.

Une intensité des deux côtés du terrain

Cholet n’a pas seulement brillé en attaque. Limiter Le Mans à 71 points, une équipe jusque-là prolifique en préparation (plus de 92 points de moyenne), est un signal fort. « Défensivement, j’ai vraiment senti qu’on était sur la même page », a souligné Fabrice Lefrançois dans le Courrier de l’Ouest. L’entraîneur de CB n’a pas caché sa satisfaction : « Sur la prépa, c’est sans doute notre match référence, et c’est bien pour la confiance ».

Le Mans en souffrance

Côté MSB, seul Shannon Bogues (17 points) a surnagé. Trevor Hudgins, attendu comme le chef d’orchestre de l’équipe, a fini à 0 point à la mi-temps et n’a jamais pu peser. Trop dominés au rebond et maladroits aux lancers (12/23), les Sarthois ont vite décroché malgré quelques sursauts. À une semaine de la Supercoupe à Roland-Garros, il faudra vite rebondir.

Cholet prêt pour Limoges

Avec cette large victoire, CB boucle son tournoi de Sablé sur une note très positive. Avant de lancer officiellement sa saison de Betclic ELITE, l’équipe affrontera Limoges le week-end prochain à la Meilleraie. De quoi confirmer les belles promesses aperçues en Sarthe.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
