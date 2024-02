Cholet éliminé, Laurent Vila frustré : « Cette défaite va nous laisser longtemps un goût amer »

Cholet Basket s’est écroulé en fin de rencontre ce mardi 13 février, à Strasbourg. Devant de 13 points après 26’30 de jeu jeu (51-64) puis encore de 9 à l’entame du dernier quart-temps (58-67), les Maugeois ont été renversés par la SIG qui leur a collé un 29 à 10 lors du dernier quart-temps.

Alors qu’ils ne participeront pas à la Leaders Cup ce week-end à Saint-Chamond, les hommes de Laurent Vila sortent donc d’une nouvelle compétition, la Coupe de France. De quoi frustrer leur coach qui s’est exprimé au micro du Courrier de l’Ouest :

« Nous sommes très déçus. Nous avons fait un match intéressant pendant trois quart-temps, et puis ensuite on se désunit, on ne fait plus le focus défensif, on ne joue plus en équipe. C’est vraiment gâché, alors qu’on tenait ce match et qu’on le lâche. Ce n’est pas possible. Et c’est dommage de passer à côté du Top 8 à Trélazé. La coupure va nous faire du bien, mais cette défaite va nous laisser longtemps un goût amer. »