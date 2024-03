Cholet et Strasbourg peuvent se qualifier en quarts mais n’ont pas leur destin en mains

Qui de Cholet Basket ou de la SIG Strasbourg jouera les quarts de finale de la Ligue des Champions (BCL) ? Avant la dernière journée du deuxième tour, qui se déroule ce mardi 19 mars, les deux clubs français sont encore dans le coup dans le groupe I.

Mission quasi impossible pour Strasbourg

Pour se qualifier, Strasbourg (1 victoire et 4 défaites) doit battre Tofas Bursa (2 victoires et 3 défaites) de 24 points ou plus et compter sur une défaite de Cholet (2 victoires et 3 défaites) à Malaga (5 victoires et 0 défaite). Pour Cholet, il faut gagner à Malaga et espérer que Strasbourg s’impose de son côté face à Bursa.

Si Malaga semble l’ogre imprenable de ce groupe I, l’équipe andalouse a grillé de l’énergie dans le choc face au Real Madrid dimanche soir en Liga Endesa. De plus, déjà qualifiés, les hommes d’Ibon Navarro pourraient se relâcher dans un match sans impact pour eux. « Le vrai match à enjeu était pour eux celui contre le Real, rappelle l’entraîneur de Cholet Laurent Vila, dans Le Courrier de l’Ouest. L’affrontement avec nous, ils vont évidemment le préparer, mais certainement pas avec la même intensité ».

L’entre-deux des deux rencontres aura lieu en même temps, à 20h30.