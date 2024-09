Cholet fait venir un ancien défenseur d’élite en NBA, Andre Roberson !

En voilà une signature pour le moins inattendue ! À la recherche d’un remplaçant médical pour Aaron Wheeler (2,05 m, 25 ans), blessé 2 mois, Cholet Basket a annoncé la signature de l’ailier-fort Andre Roberson (2,01 m, 32 ans). Ancien joueur NBA, notamment au Thunder d’Oklahoma City durant la décennie des années 2010, ce dernier a vu sa carrière se déliter à partir de 2018 après une grave blessure au genou gauche (tendu rotulien).

✍️ Andre Roberson est Choletais ! 😍 Il arrive en tant que pigiste médical d'Aaron Wheeler. Plus d'infos 👇https://t.co/pnzfjDnbGW#CBFAMILY pic.twitter.com/umdt8iA4Rp — Cholet Basket (@CB_officiel) September 5, 2024

Un début de carrière aux côtés de Durant et Westbrook…

Ainsi, Andre Roberson va connaître sa première expérience hors des États-Unis à la Meilleraie de Cholet. Défenseur polyvalent et sur de multiples positions à sa belle époque, il était néanmoins un joueur quasiment inutilisable en attaque, avec une faible adresse extérieure (deux saisons seulement à plus de 30% à 3-points). Il fut le défenseur n°1 durant son époque à Oklahoma City (2013-2020), aux cotés de Kevin Durant et Russell Westbrook, lui valant une nomination dans le 2e cinq majeur défensif de la NBA en 2017. Malgré la présence de ce duo, Andre Roberson et le Thunder n’ont jamais été plus loin que la finale de la Conférence Ouest.

…avant de sombrer après une blessure au genou

Mais à l’aube du début de la carrière européenne d’Andre Roberson, la venue de ce dernier à Cholet est improbable à plus d’un titre. Déjà car le natif de l’État du Nouveau-Mexique n’a plus joué le moindre match officiel depuis plus d’un an et une dernière saison en G-League avec le Blue d’OKC (2022-2023). Bien avant cela encore, son dernier match NBA remonte au début de l’année 2021, lors de son court passage aux Brooklyn Nets (5 matchs). Depuis 2018 et une blessure au tendon rotulien du genou gauche, Andre Roberson n’était plus le même joueur, peinant à retrouver une situation stable en NBA.

Et récemment, Andre Roberson semblait lui-même vouloir bientôt tirer un trait sur sa carrière de joueur, comme le laissait entendre une déclaration en préambule d’un tournoi international à Dubaï avec d’anciens joueurs NBA au début de l’année : « Je veux juste profiter d’une dernière occasion avant de raccrocher les chaussures et de passer à une autre carrière », déclarait-il dans le podcast Courtside Club.

Mais entre-temps, Andre Roberson a également participé au TBT Tournament à Louisville aux États-Unis fin juillet, faisant équipe avec l’ancien Manceau D’Shawn Schwartz ou affrontant d’anciens du championnat de France comme Frank Mason III ou Rob Gray. Ses performances lors de cette dernière sortie (15,5 points de moyenne en 4 matchs) ont probablement poussé ce compétiteur à prolonger le plaisir. Et pourquoi pas amorcer le début d’une seconde partie de carrière à Cholet ?