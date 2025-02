Cholet : Justin Briggs relégué en Betclic ÉLITE mais présent en Coupe d’Europe

Privé de championnat depuis le retour à la compétition de Jamuni McNeace, Justin Briggs (2,08 m, 27 ans) a retrouvé le parquet ce mercredi en FIBA Europe Cup contre Bilbao. Une situation particulière pour le pivot américain qui est arrivé pour une pige médicale jusqu’au 16 février mais qui est contraint de rester en civil lors des rencontres de Betclic ÉLITE.

Un retour attendu en Coupe d’Europe

Arrivé à Cholet Basket en décembre dernier pour pallier l’absence de Jamuni McNeace, Justin Briggs a vu son rôle être mis entre parenthèses dès que l’intérieur a retrouvé les parquets. Dans l’incapacité de jouer en Betclic Élite en raison du règlement, il est néanmoins éligible pour la FIBA Europe Cup.

Mercredi soir, contre Bilbao, Fabrice Lefrançois a donc pu s’appuyer sur lui. En 15 minutes, il a eu le temps d’inscrire 10 points à 2/5 aux tirs et 6/9 aux lancers francs et prendre 6 rebonds donc 5 offensifs. De quoi contribuer en la victoire des siens (82-75) et se rester en rythme après avoir observé la rencontre de dimanche dernier à Paris depuis le banc. Il a notamment pu être aligné aux côtés des deux autres pivots, McNeace (21 minutes de temps de jeu) et Bastien Vautier (19 minutes).

« Jouer au poste 4, c’est aussi quelque chose que je sais faire, a-t-il expliqué à Ouest-France. Chaque été, quand je joue aux États-Unis, j’ai l’habitude de m’entraîner à tous les postes. Tenter de faire évoluer mon jeu, c’est quelque chose que vous devez faire. »

Dernière chance contre Sassari

Le deuxième tour du CB en FIBA Europe Cup n’est pas encore terminé, et Justin Briggs aura une ultime opportunité de briller avant la fin de son contrat. En effet, il pourra de nouveau être aligné le 5 février contre Sassari. Après cette date, son avenir reste incertain, et il pourrait rejoindre un autre club ayant besoin d’un intérieur en rythme. Mais d’ici Sassari, c’est encore en civil qu’il assistera à Cholet – Strasbourg ce dimanche 2 février à la Meilleraie.