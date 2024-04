Chris Jones intéresse le Partizan Belgrade

Alors que l’ancien meneur de l’ASVEL, Chris Jones, pourrait quitter Valence cet été, le Partizan Belgrade aurait montré de l’intérêt pour le joueur selon le journaliste israélien Arel Ginsber. Le meneur étatsunien, naturalisé arménien, reste un très bon meneur en EuroLeague, avec 12,9 points (à 47% de réussite aux tirs), 2,2 rebonds, 4,2 passes décisives et 1,2 interception pour 13,7 d’évaluation en 26 minutes de jeu en moyenne.

— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) April 25, 2024