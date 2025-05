Cinq départs actés à Basket Landes, dont celui de la capitaine Clarince Djaldi-Tabdi

Après avoir décroché son second titre de champion de France, Basket Landes va s’atteler à la construction de son effectif 2025-2026. Si plusieurs cadres vont rester dans les Landes la saison prochaine, quelques départs non négligeables ont été actés par le club landais, comme rapportés par Sud-Ouest.

Le noyau dur français reste

Ainsi, quatre joueuses ont fait leurs adieux à François-Mitterand et ses supporters : Luisa Geiselsoder, attendue à Mersin, Destiny Slocum, Kourtney Treffers et surtout… Clarince Djaldi-Tabdi (1,84 m, 29 ans) ! La capitaine de Basket Landes, à qui il restait une année de contrat, a finalement décidé de quitter le club après trois saisons en son sein. « Tu as rassemblé et porté cette incroyable équipe », a tenu à souligner la président Marie-Laure Lafargue dans des propos rapportés par le quotidien local. La future destination de l’internationale française n’est pas encore connue.

Enfin, un dernier départ concerne le staff technique : l’adjointe Shona Thorburn quitte également Basket Landes. Après six saisons aux côtés de Julie Barennes, la Canadienne a décidé d’effectuer une pause.

Pour son effectif 2025-2026, Basket Landes pourra cependant encore compter sur ses joueurs françaises, comme Leïla Lacan, Marie Pardon, Louise Bussière, Myriam Djekoundade, Sixtine Macquet et Yohana Ewodo.