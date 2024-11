Cinquième double-double en cinq matches pour Maxime Raynaud

La saison senior démarre parfaitement pour Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans). À peine élu joueur de la semaine de la toute la NCAA, le Parisien a signé un cinquième double-double en cinq matches, ce mercredi 20 novembre, restant ainsi leader d’un point de vue national dans le domaine.

Lors de la difficile victoire de Stanford face aux Norfolk State Spartans (70-63), l’intérieur a cumulé 20 points à 7/12 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), 10 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en 38 minutes. Son équipe, le Cardinal, s’est imposée pour la cinquième fois en cinq rencontres, grâce notamment à ses 37 lancers francs tentés (son record depuis janvier 2022). Maxime Raynaud tourne à 21,2 points à 50,6% de réussite aux tirs, dont 42,9% à 3-points sur 4,2 tentatives par rencontre, 12,2 rebonds, 2,2 passes décisives, 0,6 contre et 1,8 interception en moins de 35 minutes.

