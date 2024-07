Cleveland Melvin officiellement à Cholet : « Sa polyvalence sera précieuse dans notre jeu »

Cholet Basket a officialisé l’arrivée de Cleveland Melvin (2,03 m, 33 ans) pour la saison 2024-2025. Ce joueur d’expérience sera amené à évoluer sur les postes 3 et 4 aux côtés de Mohamed Diawara et Aaron Wheeler.

Les déclarations de Fabrice Lefrançois sur l’arrivée de Melvin Cleveland à Cholet :

« Cleveland est joueur qui peut évoluer sur les postes 3 et 4. Il possède une solide expérience en Europe et un très bon tir à 3 points. Il a également la capacité de se créer son propre tir et de défendre dur. Sa polyvalence sera précieuse dans notre jeu. »