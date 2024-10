Coïncidence du calendrier : Melvin Ajinça (ASVEL) retrouve la Betclic ELITE à Saint-Quentin

Après sa blessure lors du dernier match de présaison à Dijon, l’objectif pour Melvin Ajinça était d’être prêt pour le match à Saint-Quentin ce dimanche 27 octobre. Quelques mois après la série du quart de finale des playoffs entre sa nouvelle équipe, l’ASVEL, et son ancienne, Saint-Quentin, le shooteur va donc refouler les parquets de la Betclic ELITE.

« On va lui laisser le temps de retrouver le rythme »

Entre-temps, Melvin Ajinca (2,02 m, 20 ans) a vécu un été chargé, entre sa signature à l’ASVEL et sa Draft NBA en 51e position par les Dallas Mavericks, suivie d’une Summer League. Seul joueur des cinq Français draftés cette année à ne pas disputer la saison 2024-2025 outre-Atlantique, il est forcément excitant de voir comment le gaucher va s’adapter à son nouveau rôle dans une équipe d’EuroLeague. Même si son entraîneur Pierric Poupet ne veut pas précipiter les choses avec son jeune joueur, comme il l’indique dans Le Progrès.

« On va lui laisser le temps de retrouver le rythme et tout ce qu’il pourra donner sera le bienvenu. J’ai bon espoir qu’il joue un rôle important rapidement. Mais, déjà, ça fait du bien de le voir. »

Sur son timing de retour, Melvin Ajinça a même eu une légère avance puisqu’il a pu déjà prendre part à un match officiel de l’ASVEL cette saison. Lors de la courte défaite de son équipe en Catalogne vendredi 25 octobre, il a joué 13 minutes pour 3-points à 1/3 aux tirs. Avec l’ambition d’intégrer la NBA à très court terme, le cousin d’Alexis Ajinça va vouloir se montrer rapidement avec l’ASVEL. « Dans un premier temps, il sera un défenseur qui shoote à trois points et est à l’aise sur le jeu de transition », imagine le technicien rhodanien. Et pourquoi dès son retour en Betclic ELITE, dans l’ambiance surchauffée de Saint-Quentin qu’il a si bien connu ces deux dernières saisons, pour la montée et le maintien du SQBB dans l’élite.