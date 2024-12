Collin Turner qualifie Tours au buzzer : le TMB défiera Le Mans en 1/8e de finale de la Coupe

En trouvant son chemin dans la raquette tourangelle, Samba Balayera a bien cru offrir au jeune club des Metropolitans le premier moment fort de son histoire. Mais c’était sans compter sur Collin Turner, le meneur du TMB, qui est venu crucifier l’équipe francilienne à 0,8 seconde du buzzer. Seul face à Kevin Thalien en tête de raquette, l’ancien joueur de Bakou (qui était encore scotché à 2 points à ce moment-là !) s’est élevé à 7 mètres du cercle alors que le score était de 78-77 pour Levallois. Bingo.

🥶 Quand Collin Turner qualifie Tours pour les 1/8e de finale de la #CDFBasket ! 🗡️ Un gros tir à 0,8 seconde du buzzer pour crucifier Levallois… 🤩 Nouveau Petit Poucet de la Coupe, le TMB recevra Le Mans au prochain tour. 👏 https://t.co/Reb7lkJhAb 📹 @tmb_toursbasket pic.twitter.com/mKYGyS1Iey — BeBasket (@Be_BasketFr) December 11, 2024

« Je savais qu’il allait rentrer »

« Au départ, on a essayé de jouer le post-up, dans la raquette pour éventuellement obtenir une faute », a-t-il raconté au micro de La Nouvelle République. « Mais j’ai reçu le ballon, j’ai regardé le chronomètre, cinq secondes à jouer, il y avait une bonne défense… Il fallait faire quelque chose. Dans ces situations, c’est la foi avant la peur. Je suis confiant dans mon tir à trois points, je sais que c’est un bon shoot, propre, que l’on gagne ou pas. Mais je savais qu’il allait rentrer. »

Résilients, malgré les absences d’Abdel Sylla et Ethan Bourgade, les hommes de Cédric Heitz ont renversé le match au cœur du quatrième quart-temps, avec un 10-0 de 68-60 à 68-70 entre la 35e et la 37e minute. Une victoire qui ouvre les portes d’un match de prestige puisqu’ils recevront Le Mans Sarthe Basket en 1/8e de finale de la Coupe de France, avec 14 points d’avance dès l’entame. « C’est forcément une belle affiche de jouer une équipe de Betclic ÉLITE chez soi, ça va être une belle fête : avec le rééquilibrage de points en fonction des divisions, ça va être d’autant plus intéressant pour le public », se réjouit le coach. Prévue le 7 janvier, l’affiche face au MSB pourrait avoir lieu un autre jour puisque Tours doit se déplacer à Fougères ce jour-là. Le TMB fait désormais office de Petit Poucet, puisque dernier représentant de Nationale 1.