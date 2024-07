Comme les seniors, l’équipe de France U20 chute contre la Serbie à l’EuroBasket

Après une victoire aisée en ouverture contre la Pologne (110-56), l’équipe de France U20 a connu la défaite contre la Serbie pour son 2e match de poule à l’EuroBasket 2024. Une équipe nationale de Serbie qui ne réussit décidément pas aux équipes de France masculine, après le revers des Bleus de Vincent Collet en match préparatoire aux Jeux olympiques 2024 deux jours plus tôt à la LDLC Arena.

EuroBasket U20M | Première défaite pour les Bleuets France 🇫🇷 72-76 🇷🇸 Serbie Les stats du match : https://t.co/T3VGzX0dcL#FIBAU20M pic.twitter.com/f6WwlvDiiJ — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) July 14, 2024

C’est une défaite somme toute logique pour les joueurs de Guillaume Vizade. Menés toute la partie, ces derniers ont malgré tout pu espérer réaliser un hold-up en toute fin de match. Mais les tentatives de tirs d’Alexandre Bouzidi et Romain Parmentelot n’ont pas trouvé la ficelle du panier. Les bons matchs statistiques de Mohamed Diawara (12 points à 4/5 de réussite au tir, 4 rebonds offensifs et 4 passes décisives) et Noah Penda (12 points à 4/5 de réussite au tir, 10 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions et 2 contre pour 4 ballons perdus) n’ont pas suffi pour l’emporter.

Pour leur 3e et dernier match de poule, l’équipe de France U20 défiera la Grèce ce lundi 15 juillet (13h). La sélection hellénique joue son 2e match de groupe face à la Pologne ce dimanche soir.