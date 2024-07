L’équipe de France U20 tranquille pour son entrée en lice

Les Bleuets n’ont pas eu à forcer leur talent pour aller chercher leur première victoire. L’équipe de France U20 commence de la meilleure des manières son EuroBasket, en roulant tout simplement sur l’équipe de Pologne. Tenants du titre, ils ont fait respecter leur rang d’entrée. Même avec l’absence des meilleurs de la génération 2004/2005 – en NBA aujourd’hui – le réservoir tricolore est suffisamment profond pour bâtir une équipe compétitive. Selon le sondage des internautes mis en place par la FIBA avant la compétition, la France est la deuxième favorite pour remporter le titre. Derrière l’Espagne, mais devant la Lituanie, la Serbie ou Israël. La Pologne est loin derrière dans ce sondage, et cela s’est vu lors de ce premier tour.

Le « Vizade Basketball » fait encore des merveilles

Bien trop fébrile, l’équipe polonaise a été dominée dans tous les secteurs. Les Bleuets ont déroulé un basket fluide, comme c’est d’usage dans les équipes dirigées par Guillaume Vizade (dont les derniers champions d’Europe U20). Ils ont notamment tiré à 42% à 3-points, et même à plus de 50% en cours de match. En seconde période, ils se sont même permis plusieurs actions spectaculaires pour se faire plaisir. L’écart de 23 points à la mi-temps (58-35) est passé à 41 unités à la fin du troisième quart-temps (86-45), pour atteindre les 54 points à la fin du match (110-56). Zacharie Perrin, toujours dominant chez les jeunes, termine meilleur marqueur avec 22 points à 10/12 aux tirs. Suivi de près par deux autres ex-candidats à la Draft NBA 2024, Noah Penda et Mohamed Diawara (14 points chacun). Halvine Dzellat-Diakeno a marqué 15 points. Le tout orchestré d’une main de maître par le maestro Alexandre Bouzidi (6 points et 13 passes décisives pour 2 pertes de balle).

Au prochain match, les Français joueront un gros morceau, la Serbie. Ces derniers joueront leur première rencontre ce soir face à la Grèce, quatrième membre de ce groupe A. La rencontre entre France et Serbie se jouera ce dimanche 14 juillet, à 15h30.