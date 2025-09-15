Coup dur pour la Chorale de Roanne : Jahvon Blair blessé à l’épaule dès le premier match officiel

Pour son premier match officiel de la saison, la Chorale de Roanne s’est inclinée sur le parquet d’Aix-Maurienne (83-79) ce dimanche. Mais au-delà de la défaite, c’est la sortie prématurée de Jahvon Blair (1,93 m, 27 ans) qui inquiète. Arrivé cet été de Poitiers, l’arrière canadien s’est écroulé à la 16e minute de jeu, touché à l’épaule droite, et a quitté ses coéquipiers en hurlant de douleur.

Un coup d’arrêt brutal pour Jahvon Blair

Transporté pour des soins à la mi-temps, Jahvon Blair pourrait être écarté des terrains plusieurs semaines selon les premières estimations. Une absence qui tomberait au plus mal pour Roanne, qui comptait sur lui comme pièce essentielle de son projet. « Ma première pensée va pour Jahvon, c’est un énorme coup dur compte tenu de la place qu’il a dans la construction de l’équipe », a regretté son coach Thomas Andrieux dans les colonnes du Progrès.

Une soirée compliquée pour la Chorale

Au-delà de cette blessure, les Roannais ont eu du mal à trouver leur rythme face à une formation d’Aix-Maurienne accrocheuse. Menés de la 9e à la 37e minute, ils n’ont jamais pu totalement inverser la tendance malgré quelques éclairs en deuxième période. La défaite (83-79) reste anecdotique comparée à l’inquiétude suscitée par la blessure de Blair.

Et maintenant ?

Les prochains examens médicaux devraient déterminer la durée exacte de son indisponibilité. En attendant, la Chorale devra vite trouver des solutions pour lancer sa saison régulière d’ELITE 2.