ELITE 2

Coup dur pour la Chorale de Roanne : Jahvon Blair blessé à l’épaule dès le premier match officiel

ELITE 2 - La Chorale de Roanne a démarré sa saison par une défaite en Coupe de France face à Aix-Maurienne (83-79), mais surtout avec la blessure inquiétante de Jahvon Blair, l’une de ses recrues majeures de l’intersaison.
|
00h00
Résumé
Écouter
Coup dur pour la Chorale de Roanne : Jahvon Blair blessé à l'épaule dès le premier match officiel

Jahvon Blair, ici avec Poitiers en 2024-2025, va-t-il manquer plusieurs semaines de compétition

Crédit photo : SCABB / Laurent Peigue

Pour son premier match officiel de la saison, la Chorale de Roanne s’est inclinée sur le parquet d’Aix-Maurienne (83-79) ce dimanche. Mais au-delà de la défaite, c’est la sortie prématurée de Jahvon Blair (1,93 m, 27 ans) qui inquiète. Arrivé cet été de Poitiers, l’arrière canadien s’est écroulé à la 16e minute de jeu, touché à l’épaule droite, et a quitté ses coéquipiers en hurlant de douleur.

Un coup d’arrêt brutal pour Jahvon Blair

Transporté pour des soins à la mi-temps, Jahvon Blair pourrait être écarté des terrains plusieurs semaines selon les premières estimations. Une absence qui tomberait au plus mal pour Roanne, qui comptait sur lui comme pièce essentielle de son projet. « Ma première pensée va pour Jahvon, c’est un énorme coup dur compte tenu de la place qu’il a dans la construction de l’équipe », a regretté son coach Thomas Andrieux dans les colonnes du Progrès.

Une soirée compliquée pour la Chorale

Au-delà de cette blessure, les Roannais ont eu du mal à trouver leur rythme face à une formation d’Aix-Maurienne accrocheuse. Menés de la 9e à la 37e minute, ils n’ont jamais pu totalement inverser la tendance malgré quelques éclairs en deuxième période. La défaite (83-79) reste anecdotique comparée à l’inquiétude suscitée par la blessure de Blair.

Et maintenant ?

Les prochains examens médicaux devraient déterminer la durée exacte de son indisponibilité. En attendant, la Chorale devra vite trouver des solutions pour lancer sa saison régulière d’ELITE 2.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
halle_37
Bon rétablissement !!!
chorale58
Bon courage à lui On en avait pourtant bien besoin ...même si ce n’est pas à son poste que l’équipe semble la plus inquiétante...
