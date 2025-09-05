Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
3x3

Coupe d’Europe de Basket 3×3 2025 : La France féminine rebondit face à l’Ukraine

3x3 - Les Bleues du basket 3×3 se reprennent après leur défaite inaugurale contre l'Azerbaïdjan en battant l'Ukraine 20-16, malgré un planning chamboulé par les conditions météorologiques qui a compliqué leur récupération entre les deux rencontres.
|
00h00
Résumé
Écouter
Coupe d’Europe de Basket 3×3 2025 : La France féminine rebondit face à l’Ukraine

Marie Mané et l’équipe de France ont démarré leur tournoi à Copenhague ce vendredi 5 septembre

Crédit photo : FFBB

Après un début de compétition difficile, l’équipe de France féminine de basket 3×3 a su réagir lors de la première journée de la Coupe d’Europe 2025. Malgré moins d’une heure de récupération entre leur défaite inaugurale contre l’Azerbaïdjan et leur deuxième match, les Bleues ont dominé l’Ukraine sur le score de 20-16.

Un planning perturbé qui complique la tâche des Françaises

Le chamboulement du programme de cette première journée à cause de la pluie n’a pas arrangé les affaires de l’équipe de France. Contraintes de disputer un premier match à 17h15 puis un deuxième à 18h15, les Bleues de la Poule B ont dû gérer un temps de récupération très limité entre les deux rencontres.

Cette situation particulière aurait pu déstabiliser les joueuses françaises, déjà touchées dans leur confiance après leur revers face à l’Azerbaïdjan. Mais c’est paradoxalement avec un ego blessé qu’elles ont abordé cette deuxième confrontation, face à des Ukrainiennes qui disputaient leur premier match de la compétition.

Une réaction d’orgueil qui place la France en bonne posture

La force mentale des Bleues a finalement pris le dessus sur la fatigue physique. Dès l’entame de la rencontre, l’intensité était au rendez-vous des deux côtés du terrain, mais les Françaises ont rapidement pris l’ascendant sur leurs adversaires.

Face à un style de jeu ukrainien bien différent de celui pratiqué par l’Azerbaïdjan, les joueuses tricolores ont su s’adapter et imposer leur rythme. Cette victoire, davantage dans leurs standards face à une équipe considérée comme plus faible, les met désormais en bonne position pour décrocher leur qualification en quarts de finale de cette Coupe d’Europe de basket 3×3.

Cette réaction d’orgueil après la déconvenue initiale démontre le caractère de cette équipe de France, qui devra confirmer cette montée en puissance lors des prochaines échéances pour valider son passage au tour suivant.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
3x3
3x3
Suivre
Ukraine
Ukraine
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
agee gravelines-dunkerque
Betclic ELITE
00h00Après un « effort financier » pour ramener Tajuan Agee, le BCM Gravelines-Dunkerque veut jouer différemment en 2025-2026
Marie Mané et l'équipe de France ont démarré leur tournoi à Copenhague ce vendredi 5 septembre
3x3
00h00Coupe d’Europe de Basket 3×3 2025 : La France féminine rebondit face à l’Ukraine
L'équipe de France masculine est arrivée à Riga pour démarrer les phases finales
EuroBasket
00h00All-Access épisode 3 : Sylvain Francisco face au racisme, les Bleus dans la tourmente et déjà tournés vers la Géorgie
LF2
00h00Rouen-Bihorel, désormais sous la bannière RMB, voit son accession en LF2 validée
Tornike Shengelia et la Géorgie jouent l'équipe de France d'Isaïa Cordinier ce dimanche en huitièmes de finale de l'EuroBasket
EuroBasket
00h00France – Géorgie : Cordinier opposé à celui qu’il considère comme « un frère », la légende Shengelia
boulazac remplaçant robineau
Betclic ELITE
00h00Boulazac embauche un meneur d’ÉLITE 2 comme remplaçant médical de Hugo Robineau
anstett limoges
Betclic ELITE
00h00Licencié en 2024, Kevin Anstett réclame près de 200 000 euros au Limoges CSP
randy haynes challans
ELITE 2
00h00Fin du feuilleton Randy Haynes à Challans : l’Américain est de retour au VCB
Ergin Ataman s'en est encore pris à l'organisation de la FIBA
EuroBasket
00h00Ataman dénonce l’horaire matinal imposé à la Turquie pour son 1/8e de finale
bleus coupe europe 3x3
3x3
00h00Duos toulousains et bordelais pour les Bleus à la Coupe d’Europe 3×3
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
1 / 0