Coupe d’Europe de Basket 3×3 2025 : La France féminine rebondit face à l’Ukraine

Après un début de compétition difficile, l’équipe de France féminine de basket 3×3 a su réagir lors de la première journée de la Coupe d’Europe 2025. Malgré moins d’une heure de récupération entre leur défaite inaugurale contre l’Azerbaïdjan et leur deuxième match, les Bleues ont dominé l’Ukraine sur le score de 20-16.

Un planning perturbé qui complique la tâche des Françaises

Le chamboulement du programme de cette première journée à cause de la pluie n’a pas arrangé les affaires de l’équipe de France. Contraintes de disputer un premier match à 17h15 puis un deuxième à 18h15, les Bleues de la Poule B ont dû gérer un temps de récupération très limité entre les deux rencontres.

Cette situation particulière aurait pu déstabiliser les joueuses françaises, déjà touchées dans leur confiance après leur revers face à l’Azerbaïdjan. Mais c’est paradoxalement avec un ego blessé qu’elles ont abordé cette deuxième confrontation, face à des Ukrainiennes qui disputaient leur premier match de la compétition.

Une réaction d’orgueil qui place la France en bonne posture

La force mentale des Bleues a finalement pris le dessus sur la fatigue physique. Dès l’entame de la rencontre, l’intensité était au rendez-vous des deux côtés du terrain, mais les Françaises ont rapidement pris l’ascendant sur leurs adversaires.

Face à un style de jeu ukrainien bien différent de celui pratiqué par l’Azerbaïdjan, les joueuses tricolores ont su s’adapter et imposer leur rythme. Cette victoire, davantage dans leurs standards face à une équipe considérée comme plus faible, les met désormais en bonne position pour décrocher leur qualification en quarts de finale de cette Coupe d’Europe de basket 3×3.

Les Bleues sont encore en vie 😤 Il faut désormais attendre le résultat de la dernière rencontre pour savoir si les Françaises disputeront les quarts de finale ⏳

Cette réaction d’orgueil après la déconvenue initiale démontre le caractère de cette équipe de France, qui devra confirmer cette montée en puissance lors des prochaines échéances pour valider son passage au tour suivant.