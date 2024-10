Envisagé par Monaco, Antonio Blakeney rejoint l’Hapoël Tel-Aviv

L’Hapoël Tel-Aviv ramasse le moindre joueur ou presque sur le marché. L’écurie d’EuroCup, aux ambitions grandissantes, passe même devant des formations d’EuroLeague pour enrôler des joueurs. C’est le cas avec son dernier recrutement en date, l’arrière Antonio Blakeney.

מועדון הכדורסל הפועל "שלמה" ת"א מודיע על החתמתו של הגארד אנטוניו בלייקני, שינחת בישראל בימים הקרובים ויצטרף לקבוצה עד תום העונה. בלייקני (1.94, 28) זכה בתואר רוקי העונה בליגת הפיתוח ב-2018 וזכה בתואר מלך הסלים של הליגה הסינית ב-2023 כשהעמיד 32.7 נקודות בממוצע למשחק. במהלך… pic.twitter.com/NYjVuCaQqg — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) October 21, 2024

Envisagé un temps par Monaco selon L’Équipe, Antonio Blakeney a plutôt fait le choix du projet de l’Hapoël Tel-Aviv. L’ancien joueur des Chicago Bulls en NBA a déjà connu le championnat israélien lors d’un passage furtif à l’Hapoël Beer Sheva. Ces deux dernières saisons, Antonio Blakeney a rempli ses statistiques et son compte en banque dans le lucratif championnat chinois (plus de 30 points de moyenne sur 80 matchs en deux saisons aux Jiangsu Dragons et aux Nanjing Tongxi Monkey Kings).

Une signature qui pourrait faire office de domino à l’Hapoël Tel-Aviv, alors que Noam Yaacov est pressenti sur le départ d’après BasketNews. L’Israélo-Danois a pourtant eu son plus gros temps de jeu de la saison pas plus tard que ce week-end en championnat israélien (20 minutes pour 7 points, 4 rebonds et 5 passes décisives).