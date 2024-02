Courtney Fortson, un gros CV en approche à Denain

Chouchou du public de Jean-Degros, Chris Lykes (1,70 m, 25 ans) ne reviendra pas à Denain après la trêve. Parmi les joueurs les plus électrisants de Pro B (13,1 points à 43%, 2,1 rebonds et 3,3 passes décisives en 20 rencontres), le lutin américain était pourtant sur une pente glissante (3,5 points à 27% et 0,5 passe décisive sur ses deux dernières sorties) et a été remercié par le club nordiste.

Lykes, pas un vrai meneur

« C’est un joueur très talentueux mais dans le collectif, c’était plus compliqué », indique Mehdi Chalah, le GM de Voltaire. « On avait des doutes depuis le début sur sa capacité à s’adapter à la Pro B et ça s’est confirmé. » Pas vraiment un pur meneur, l’ancien pensionnaire du championnat danois a été capable de renverser des matchs, comme avec son game-winner contre Nantes ou ses trois lancers-francs décisifs face à Boulazac, mais avait plus de difficultés défensives ou dans la gestion des rencontres. Sans même parler de l’aspect extrasportif où, tout en étant « un bon garçon », il a cumulé un nombre record d’avertissements. De quoi lasser l’institution nordiste, fragilisée par une dernière défaite polémique contre Poitiers, qui s’enfonce progressivement dans les profondeurs du classement (14e, avec 12 défaites en 21 matchs).

Pour le remplacer, Denain a opté pour un profil totalement opposé. Selon nos informations, le club du Hainaut a finalisé la signature de Courtney Fortson (1,78 m, 35 ans), un vétéran du circuit professionnel. Si ce nom vous évoque un vague souvenir, c’est normal : le natif de l’Alabama avait été embauché par l’AS Monaco en février 2021, en tant que remplaçant médical de Khadeen Carrington en vue du Top 16 de l’EuroCup, mais n’était jamais arrivé en Principauté en raison de problèmes personnels. Ce qui n’avait pas empêché la Roca Team de s’offrir le premier titre européen de son histoire.

Ancienne superstar du championnat chinois

Qu’il ait été signé par l’AS Monaco est presque un gage de qualité pour Denain. Si cette vraie-fausse arrivée à Monaco s’inscrivait dans le cadre de deux saisons blanches (entre 2020 et 2022), le nouveau patron de Voltaire a renoué avec le fil de sa carrière depuis un an et demi, entre la Pologne et la Finlande. Parfaitement relancé à Spojnia l’an dernier (16 points à 43%, 4,7 rebonds et 8,4 passes décisives), il a disputé 14 matchs cette saison avec Karhu, dont une campagne réussie de FIBA Europe Cup (12,8 points à 37%, 4,8 rebonds et 6,3 passes décisives).

Surtout, Courtney Fortson possède un CV particulièrement garni. Il a accompli son rêve en disputant 10 rencontres NBA en 2011/12, avec les Houston Rockets puis les Los Angeles Clippers. Il a été l’un des joueurs les plus marquants de l’histoire de l’Avtodor Saratov, MVP du championnat russe en 2014 puis dans l’équipe idéale de VTB League en 2015 (avec Nando De Colo, devant Milos Teodosic et Petteri Koponen). Il a été All-Star en D-League en 2013 puis en Turquie en 2016, à l’occasion d’une saison partagée à Banvit avec Adrien Moerman. Puis il a vécu ses grandes heures dans le championnat chinois, y passant quatre saisons, dont un exercice monumental en 2017/18 avec Zhejiang (30,8 points à 48%, 7,9 rebonds et 12,2 passes décisives) : MVP, meilleur défenseur et meilleur intercepteur. Denain ne lui en demandera pas tant : tout ce qui est attendu de lui, c’est d’assurer un maintien confortable en Pro B.