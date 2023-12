[Vidéo] L’énorme game-winner de Chris Lykes (Denain) contre Nantes

Pro B - D'un tir longue distance à 0,2 seconde du buzzer final, le meneur Chris Lykes a délivré Denain contre Nantes (87-84) mardi lors de la 12e journée du championnat.

Alors oui, la défense de Mattéo Legat n’a pas été la plus étanche qui soit. Reste que l’enchaînement de Chris Lykes (20 points à 7/12 et 4 passes décisives) fut de haut niveau. Au bout de la prolongation, alors que Denain et Nantes étaient encore à égalité (84-84), après un échec du même Legat, l’ancien dragster de l’université de Miami a crossé son vis-à-vis pour décocher une flèche mortelle à 0,2 seconde du buzzer final (87-84). Son quatrième tir primé de la soirée, en seulement cinq tentatives. De quoi permettre aux Dragons de mettre un terme à leur problématique série de quatre défaites d’affilée…