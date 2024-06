Dalil Hadi prolonge pour trois saisons à l’Élan Béarnais

En plus de Gaylor Curier qui reste à Pau pour la saison 2024-2025 et de Bastien Pinault qui devrait revenir, l’Élan Béarnais pourra compter sur Dalil Hadi (1,85 m, 21 ans). Le jeune meneur a prolongé pour trois saisons supplémentaires et est désormais lié au club jusqu’en 2027.

Arrivé au centre de formation de l’EBPLO à l’intersaison 2022 après avoir longtemps joué à Liévin (Belgique) puis une saison à Dourges en Nationale 3 (6,3 points par match), le meneur de jeu s’est inséré dans la rotation béarnaise sur ce début de saison de Pro B. Cette saison, le Nordiste tournait à 4 points à 32% de réussite au tir, 1,2 rebond et 1,9 passe décisive en 14 minutes de jeu en moyenne par match.

Dans le communiqué du club, son nouvel entraîneur Mickaël Hay a souligné ses qualités de shooteur et de gros travailleur.