Daniel Batcho tout proche du triple-double

Daniel Batcho continue sa belle saison avec Louisiana Tech. L’intérieur français s’est approché du triple-double (19 points à 5/7 aux tirs et 9/11 aux lancers francs, 12 rebonds et 7 contres en 33 minutes) lors de la victoire des Bulldogs contre UTEP (68-54).

Le Francilien tourne à 16,5 points, 10 rebonds et 3,5 contres sur la série de quatre victoires de son programme universitaire, qui domine sa conférence (la CUSA) pour le moment avec 4 victoires et 1 défaite. Ce samedi, ils tenteront d’enchaîner au Thomas Assembly Center contre New Mexico State.

🇫🇷 Daniel Batcho has been a difference maker lately, avg 16.5 PPG, 10.0 RPG, 3.5 BPG during a 4-game winning streak that puts Louisiana Tech at the top of the C-USA

Elite rim protection, great presence on the O glass, dangerous in PnR, also showing glimpses of mid range shooting pic.twitter.com/FN0hXmhvy2

— CBB Europe (@CBB_Europe) January 26, 2024